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Chrome常無預警大聲播放廣告 工程師正測試工具控制

2019-07-08 18:02INSIDE

Photo via ZDNet
Photo via ZDNet
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在辦公室、圖書館打開網頁時，你會不會覺得無預警的廣告影音從電腦上大聲播放出來總是讓人非常尷尬？手忙腳亂找到網頁來源後，還要橫掃究竟是來自哪個版位的多媒體內容。

目前 Google 正努力讓網頁瀏覽與影音播放體驗進一步整合，根據外媒報導，Chrome 工程師正在為 Chrome 瀏覽器的工具欄（toolbar) 新增播放/暫停鍵。

新功能名為 Global Media Controls（GMC），本週已在 Chrome 的開發者版本 Chrome Canary 發行版中啟用。根據多家外媒實測，新增的按鈕在 URL 欄的右側，按鈕向下滑動彈出窗口，能讓使用者更容易暫停或繼續播放在瀏覽器中的影音內容，不只是單一網頁，而是包含背景的其他音訊像是 YouTube、 Spotify、Podcast 等等多個頁面的音源。

過去在 Chrome 網頁標籤上點擊喇叭圖示也能關閉該網頁的影音內容，不過這項功能在去年秋季取消了，並去年一月 Google 在新版的 Chrome 新增「Mute Site」功能，可一次讓網頁上所有的內容靜音，目前測試的新功能被視為替代在去年取消的方案，同時也擴大了「Mute Site」的功能，讓使用者能直接藉由工具欄控制，估計未來使用體驗上也會更加便利。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告Chrome瀏覽器Google工程師

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