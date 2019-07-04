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當機終於修復了 臉書IG說抱歉

2019-07-04 21:33中央社 舊金山3日綜合外電報導

臉書今晚表示「百分之百恢復了」，並為當機造成的不便致歉。美聯社
臉書今晚表示「百分之百恢復了」，並為當機造成的不便致歉。美聯社
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社群網站臉書今天晚間表示，「百分之百恢復了」，並為服務停擺造成的不便致歉。先前臉書因全面當機波及全球各地用戶。

追蹤網路連線狀態的獨立網站DownDetector稍早曾指出，當機始於格林威治時間12時，影響臉書以及旗下的分享平台Instagram與通訊軟體WhatsApp。

臉書於格林威治時間4日0時6分發推文說：「這個問題已解決，我們應該會百分百恢復」，並就所造成的不便道歉。

美國媒體報導，代表Instagram與WhatsApp的臉書發言人解釋，「例行維修作業」意外觸發一個程式瑕疵，導致用戶難以上傳或傳送照片及影片。

全球各地用戶通報這些軟體無法運作時，#Facebookodown及#Instagramdown在推特成為熱門標籤。

根據DownDetector指出，全球數以千計用戶通報當機，主要是歐洲與北美州用戶受到影響，包括個人及企業和機構都遭受波及。

美國中央情報局（CIA）於當機期間發推文表示：「是的，我們也被#Instagramdown波及，不，不是我們造成的，不，我們沒法解決你的狀況，你試過重開機嗎？」

今年3月13日發生的臉書全球大當機持續了24小時，當時被歸咎於「伺服器組態改變」。

Instagram臉書Facebook

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