Facebook又當機 那AI是如何從上傳的照片中獲取訊息？

情境示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook

還記得經典電子科幻電影《駭客任務》中飾演救世主Neo的基努李維（Keanu Reeves）在母體中看到任何東西都變成綠色代碼的橋段嗎？其實那就像是AI系統在看到使用者們上傳每一張圖片所看到的東西。也由於剛好 Facebook跟Instagram「又」故障了，因此我們才看得到上述平台上AI對於每一張圖片的自動設定標籤。

舉例來說，不論使用者上傳任何照片在平台上，AI將會自動判斷並轉換成一堆文字，像是「圖像可能包含：3個人、人們微笑、室內」；或是「圖像可能包含：1台車，藍色，戶外」，也有可能只有一個字「貓」。

自2016年4月以來，Facebook一直使用 AI 學習以這種方式「判讀」所有圖像，而且他們還把這種技術特別專注在讓視力較不便的族群更方便判讀這些圖像或影片。不過對一般大眾而言，這也是 AI 如何判斷每一位使用者時常關注的事物並放進大數據裡面。

因此 Facebook 會擁有很多關於使用者生活的數據，像是是否擁有寵物、愛好是什麼、喜歡去哪裡度假，或者是不是喜歡老爺車或跑車…等等。不過目前還不清楚 Facebook 是否會使用這些資訊來定位廣告。

早在2017年，一位工程師就受到這些資訊的啟發，製作了一個顯示這些標籤的 Chrome 擴充應用程式。「我認為很多用戶沒意識 AI 會自動判讀他們上傳的圖片並獲取大量的資訊。」

有趣的是，這些 AI 判讀圖片所形成的文字其實就類似近期一直很流行的 Hashtag。似乎在某種程度上，某些廠商也會利用特定主題 Hashtag 找到符合他們的客戶也說不定。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》