Google Maps開始在全球200多個國家加入交通工具即時位置、擁擠狀態

Google Maps之所以吸引人使用的原因，除了提供方便且在地化的地圖資訊之外，其中更重要的是與在地大眾運輸工具、路況資訊整合，讓使用者在導航過程可以立即知曉前方路況是否壅塞，或是預計搭乘交通運輸工具將在幾點抵達站點，甚至能以此預估使用者可能抵達目的地時間。

而在稍早時候，Google更宣布在Google Maps內加入公車延遲回報，以及大眾運輸工具是否擁擠，讓使用者能當下判斷是否採取其他通勤方式，或是提前做好心理準備。

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其實這幾項功能，在很早之前就已經在特定地區進行測試，例如先前在台灣地區如果透過Google Maps導航時，如果碰到乘坐諸如捷運在內大眾運輸工具時，偶而會跳出讓使用者主動回報車輛擁擠程度的調查項目，顯然Google除了與在地政府提供公車行駛時間等開放數據 (open data)串接之餘，同時也會加上使用者主動反饋資訊，藉此讓Google Maps可以更精準預估各地區不同時段的通勤擁擠程度。

類似應用，其實就像Google Maps上查詢店家所在位置時，同樣也會在頁面上顯示人潮較多的時段，而Google Maps上的路況即時回報，除了整合政府提供內容，有部分也源自Google Waze在內服務所整合資訊，讓使用者能更方便藉由Google Maps確認預計行經道路是否處於擁擠狀況。

而藉由上述資訊整合模式，目前Google Maps也開始加入巴士在內大眾運輸工具實際於地圖上的行經站點，同時在導航模式中也會即時顯示預計搭乘車輛當前所在位置。這些資訊沒意外也是與在地政府所提供開放數據對接，甚至可以更精準反應車輛延遲時間。

在先前的測試中，其實Google在日本、台灣等地區早已經做了不少前期測試，其中同時還額外提供大眾運輸工具如火車、地鐵預計進站車輛節數，甚至也會提示從哪個車站出入口可以最快搭乘車輛。

目前上述功能已經陸續針對全球200多個城市釋出，而如果沒意外的話，應該會像Google公佈資料，分別在美國地區波士頓、芝加哥、洛杉磯、明尼亞波里斯、紐約、匹茲堡、波特蘭、西雅圖、舊金山在內城市，以及包含荷蘭阿姆斯特丹、西班牙巴塞隆納、德國柏林/布蘭登堡、匈牙利布達佩斯、阿根廷布宜諾斯艾利斯、印度德里、香港、英國倫敦、澳洲雪梨與墨爾本、墨西哥，另外也包含義大利米蘭、俄羅斯莫斯科、日本東京與大阪、法國巴黎、巴西聖保羅、新加坡、加拿大多倫多與溫哥華在內城市。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》