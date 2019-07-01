Apple Music付費訂閱用戶人數已經超過6000萬人

根據蘋果網路軟體服務業務主管Eddy Cue接受訪談中表示，目前Apple Music付費訂閱用戶人數已經超過6000萬人，同時也說明Beats 1電台服務收聽使用人數也已經累積超過數千萬人之譜。

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對於Apple Music服務使用人數成長幅度趨緩，蘋果開始藉由不同方式希望刺激更多用戶加入使用，其中包含針對Android平台打造專屬app，同時在今年即將推出正式版本的macOS 10.15 Catalina也將Apple Music變成獨立app，藉此從iTunes服務中出拆分獨立，增加服務識別度，並且吸引更多用戶使用。

而從Eddy Cue接受法國網站Numerama的訪談中，可以確認Apple Music目前付費訂閱人數已經超過6000萬人，同時還不包含Android平台裝置使用人數。不過，Eddy Cue並未在訪談中透露蘋果平台以外的Apple Music使用人數，顯然實際比例可能不比蘋果平台使用人數累加總額。

雖然6000萬付費訂閱使用人數仍不比Spotify，但是Apple Music在美國境內使用人數則早已超越Spotify，加上近期持續提供優惠服務，或許將會持續刺激更多人加入使用Apple Music。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》