YouTube允許使用者自行決定是否限制推薦特定頻道影片

YouTube為了增加更多影片觀看率，通常會在影片結束之後，或是按下暫停時，顯示更多推薦觀看影片內容，或是在使用者個人頻道首頁顯示更多的推薦影片，但免不了還是會造成使用者觀感上的困擾。為了改善這樣的情況，YouTube稍早宣布將在在服務中提供更多控制選項，讓使用者能針對不想看見的影片內容增加「不要推薦頻道 (Don't recommend channel)」選項，避免系統日後再度推薦相同頻道的其他影片。

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在此之前，YouTube便針對單一影片內容提供「不感興趣」、「儲存至稍後觀看清單」，以及「儲存至播放清單」選項，讓使用者可自行決定如何使用推薦影片內容，而此次增加「不要推薦頻道」選項，則是讓系統避免再次推薦從相同頻道提供影片。

會提供這樣的選項，最主要是讓使用者有更多自主控制權，可以決定避免系統推薦自己不喜歡的頻道內容，如此一來也能讓系統更容易知曉使用者觀看喜好。

此項更新將會先針對iOS、Android平台釋出，預計稍晚時候才會開放桌機版本更新。

而在新版介面中，使用者還是可以透過上下捲動觀看相關推薦影片，同時也能藉由左右滑動螢幕觀看其他相關主題的推薦影片。另外，系統也會透過有類似觀看喜好行為的使用者觀看內容作為推薦項目，期望藉由近似的觀看興趣連接更多影片觀看次數。

依照YouTube的想法，有相同觀看行為的使用者們，在某種程度的觀看喜好應該會有相似之處，因此若參考第一位使用者觀看記錄，或許也能引起第二位使用者觀看興趣。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》