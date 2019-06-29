微軟在OneDrive增加獨立加密儲存區塊，確保敏感資料安全

微軟稍早針對旗下雲端儲存服務OneDrive做了更新，讓使用者個人隱私在內敏感資料可存放在名為「Personal Vault (個人保險庫)」的獨立區塊，並且需要透過額外密碼輸入，或是藉由指紋、臉部識別，甚至藉由2FA或app連動驗證才能存取。

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即便微軟已經以SSL加密確保OneDrive服務文件安全，但對於使用者個人隱私等敏感資料仍可能會有遭竊風險，因此在新版OneDrive增加的「Personal Vault」功能，便是在使用者個人OneDrive儲存空間額外規劃獨立區塊，專門用來存放使用者需要高度安全保護文件，使用者也能透過手機相機等方式拍照，並且直接將拍攝內容存放在「Personal Vault」功能使用儲存區塊。

除了必須藉由額外再次輸入的密碼，或是藉由指紋、臉部識別，甚至藉由2FA或app連動驗證才能存取，同時在作業系統端的app操作也會以微軟BitLocker技術加密保護，在使用者一段時間未有操作情況，便會自動將存取區塊「上鎖」 (手機版會在3分鐘內上鎖，而桌機版則會在20分鐘內)，若要存取此區塊內的文件時，就必須再次完成登入身分驗證。

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另外，如果使用者是透過他人電腦或裝置存取這些存放在上鎖區塊資料的話，除非使用者自行將檔案儲存在電腦端，否則在整個操作過程並不會將檔案以暫存檔等形式留存在電腦或手機內，避免使用者敏感資料不小心外流。

如果是OneDrive免費用戶，或是以每月新台幣60元使用基本服務的話，在「Personal Vault」功能部分會有檔案存放上限設定，而如果加入Office 365訂閱服務的話，則不會有此限制，但不能超過個人儲存容量總額。

同時微軟也宣布增加OneDrive基本服務可使用儲存容量，將從原本的50GB翻倍增加為100GB，而Office 365個人版服務則可自定額外使用儲存空間，以每200GB增加每月2美元訂閱費用形式累加，最高可額外增加1TB儲存容量，讓實際可使用儲存空間可達2TB。

不過，目前此項更新僅先針對美國、加拿大、澳洲、紐西蘭等地區推出，其他地區如台灣，則預計會在今年年底前完成更新。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》