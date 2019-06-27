小紅點太擾人 FB著手開發關閉app中的通知功能

2019-06-27 15:52 聯合新聞網 綜合報導



資訊時代為了吸引閱聽眾的眼球，不論網站或是app都無所不用其極的想以各類通知方式吸引使用者的注意。臉書決定反其道而行，正著手開發app新功能，讓使用者可以自行操作是否要顯示各類通知。

Facebook將推出手機app的新功能。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

據「TheVerge」報導，Facebook已決定讓使用者在操作app時不要受到太多的干擾，正在進行新的功能測試，要把各類通知出現與否的決定權交還給用戶。如果開啟了關閉通知的功能，各個分類目錄下顯眼的小紅點將不會一直出現。如此一來，使用者如果對「群組」或「交友通知」等項目的更新興趣缺缺時，注意力就不會被一直跳出的小紅點打斷了。

常常出現的小紅點提示雖然顯眼但也很干擾，FB正在開發新功能讓使用者自行決定app內的通知要不要顯示。 分享 facebook

「TechCrunch」指出這項更新是全球性的，不分iOS與Android系統。FB的發言人表示「我們正試著將更多app中的通知權交給用戶」。他並補充，公司已經了解到使用者不需要一再被提醒「有新內容喔」「有新的邀請喔」，更何況這些通知本來就能透過手機系統的通知功能去制定。

隨著各類通知越來越多，使用者已經開始對不分輕重、公私的頻繁通知感到厭煩，手機和各類應用程式也開始明白應該將目標從「被看見」，改為幫助使用者「更有效的掌握時間」。