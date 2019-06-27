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空服工會四訴求讓步 專家分析長榮若不妥協的風險

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YouTube即將播放功能升級 推薦影片自己選

2019-06-27 11:42中央社 台北27日電

圖／stocksnap
圖／stocksnap
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YouTube為了讓觀眾擁有更多主控權，近期將推出3項新功能，包括進一步掌控在首頁和即將播放專區顯示的影片、將不感興趣的頻道從相關建議影片移除、說明推薦特定影片的原因。

Google今天在官方部落格發文指出，讓使用者可以在YouTube上找到自己喜愛的內容，對Google來說非常重要。Google希望能幫助觀眾發掘新的興趣與愛好，例如未曾聽聞的優質演出者、其他值得訂閱的創作者，或一份精美食譜

儘管如此，Google認為，只有使用者自己才真正瞭解自己想要觀看什麼樣的內容。觀眾曾多次向Google反應，希望能更確實掌控YouTube首頁，以及「即將播放」所顯示的建議影片。因此，YouTube決定近期將陸續推出3項新功能，讓觀眾擁有更多主控權。

第一，系統會依據既有的個人化建議設定提供影片選擇，讓使用者可以在更短時間內找到所需內容，像是與使用者目前正在觀看的影片有關的內容。使用者可以在YouTube首頁上方，或是瀏覽影片時的「即將播放」專區找到這個功能。目前這項功能僅支援Android裝置上的英文版YouTube應用程式，iOS版、電腦版和其他語言版本的使用者在不久後也能開始使用這項服務。

第二，如果使用者不希望YouTube再推薦特定頻道的影片，只需要輕觸首頁或「即將播放」專區旁的3點圖示選單，點選「不要推薦這個頻道」，YouTube就不會再向使用者推薦該頻道發布的影片。這項全新功能已陸續支援全球Android和iOS版YouTube應用程式，電腦版不久後也會跟進。

第三，YouTube有時候會依據其他與使用者興趣相似的觀眾所喜歡的影片，推薦使用者未曾看過的頻道所推出的影片。現在起，系統根據這項機制向使用者推薦影片時，會在影片下方的小方塊顯示更多相關資訊，以便協助使用者找到可能感興趣的新頻道所推出的影片。這項服務已在全球的iOS版YouTube應用程式陸續推出，Android版和電腦版也即將上線。

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