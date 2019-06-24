駭客只用一塊1100元樹莓派 就成功入侵NASA

圖／取自Caltech 分享 facebook

美國國家航空暨太空總署（NASA）證實其噴射推進實驗室（JPL）去年遭到駭客攻擊，而駭客所使用的是價值僅36美元（約台幣1130元）的樹莓派（Raspberry Pi）單晶片電腦，竊走約500MB的數據資料。

NASA在一份報告中指出，去年4月，JPL發現一個屬於外部用戶的帳戶侵入了主機，並竊取了該中心主要任務及相關資訊，據了解駭客使用的是樹莓派單晶片電腦。

駭客竊取了共23個檔案，而NASA表示對方竊走的檔案其中有兩份檔案的內容與國際武器貿易條例（International Traffic in Arms Regulations）以及「火星科學實驗室」的相關任務。據了解，該條例主要是用來約束軍事和太空科技的轉移。

樹莓派一開始目的是以低價硬體、以及高自由度的軟體開發環境來促進電腦教育；同樣地，樹莓派也很適合開發低成本的連網或互動裝置。但很顯然，駭客使用這款電腦已完全扭曲了該產品所開發的用意。

報導指出，針對這次的駭客入侵事件，負責國際太空站等相關計畫的強森太空中心因擔心駭客會進入他們的任務系統，傳送惡意的指令及訊號給太空人，因此決議先暫時切斷內部網路訊號。

訊息安全分析師麥可湯普森（Mike Thompson）表示，NASA及其研究室理所當然是駭客的目標，因為該機構的研究及開發，即使是隨機抽取一個檔案都很有可能包含尖端科技技術的專利，因此NASA必須先將安全漏洞補上才是當務之急。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》