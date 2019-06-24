親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
各大廠封殺華為
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

世新霸凌案：只教如何自保 卻沒教不要霸凌別人

罷工會外戰 空姐酸地勤：你以為你這張臉能考上空服員？

YouTube開始測試行動版頁面中隱藏評論，藉此提昇影片觀看意願？

2019-06-24 15:24楊又肇

XDA Developers論壇稍早發現部分地區的YouTube app頁面作了調整，其中原本位於影片底下的評論內容已經被改為預設隱藏，如果使用者想要觀看影片相關回應評論的話，則必須手動點按開啟。

分享

而YouTube方面稍早也證實著手進行此項測試，但強調主要會觀望介面調整後所產生影響，藉此決定是否採用調整後的介面設計。

YouTube並未透露此次介面調整用意，但有可能針對行動裝置觀看需求，藉由減少載入動態評論內容更新部分，讓使用者能以更快速度觀看影片。另一方面，也有可能藉由隱藏評論，藉此減少評論內容影響使用者是否持續觀看影片的情況。

目前在iOS或Android版本的YouTube app中，點按單一影片內容後，會在影片播放區塊下方顯示「喜歡」、「不喜歡」、「分享」與「儲存」選項，再往下區塊則是即將接續播放內容，而底下才是影片回應評論區塊，並且讓使用者可選擇以熱門留言，或是以由新到舊方式排列。

在測試介面中，除非使用者點按評論按鈕才會顯示相關回應內容，否則在影片播放介面中僅會顯示「喜歡」或「不喜歡」等按鈕，以及即將接續播放內容，這樣的調整或許也有助於讓YouTube影片播放顯得「簡潔」，似乎也是YouTube一直以來希望呈現效果，並且增加更多影片播放機會，不會因為底下仇恨、批判留言影響心情。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

YouTube

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

假新聞OUT！Facebook、LINE啟動第三方事實查證幫你把關

2019-06-23 19:03

Google新聞副總裁揭密 報導排序考量這3大指標

2019-06-19 21:24

臉書社團一夕被消失粉絲哀鴻遍野 原因管理員把關不嚴

2019-06-19 19:04

惡意檢舉讓5.8萬人社團「被消失」 社頭人俱樂部走入歷史

2019-06-19 18:46

臉書在台啟動不實內容查證 最重可刪除粉專、帳號

2019-06-19 17:17

Facebook提供虛擬環境設計工具 讓開發者更容易訓練人工智慧

2019-06-17 13:15

圖表搜尋工具侵犯隱私 Facebook出手管制

2019-06-14 12:04

Intel宣布推出Unite Cloud Service 簡化企業端雲端會議系統應用成本

2019-06-14 11:22

臉書加密貨幣來了！逾12家合作夥伴 每家將投資逾3億元

2019-06-14 11:21

IG傳全球當機無法更新動態 故障原因不明

2019-06-14 07:50

情色網AV01響應反送中 港伺服器今晚下線罷工！

2019-06-11 18:31

Google Maps增加導航顯示當前行進速度、加入災區影響道路提示功能

2019-06-09 13:33

傳Facebook將於6月底前推出旗下加密貨幣

2019-06-09 13:32

Mozilla預計再度啟用全新Firefox標誌設計，更加扁平、保留原有視覺

2019-06-07 12:43

免費圖表線上產生器Charts Factory 一數據切換各種呈現

2019-06-06 17:35

Mozilla強化Firefox隱私防護 避免Facebook追蹤、確認網路帳號是否受影響

2019-06-06 12:14

Google內部流行火星文 考倒新進菜鳥

2019-06-05 14:18

不再怕餐廳踩雷！Google地圖推出「熱門料理」新功能

2019-06-04 03:12

免費VPN突破封鎖 支援Mac、iOS、Android無流量限制

2019-06-03 18:31

Google Maps藉由人工智慧讓使用者更容易判斷餐廳熱門餐飲

2019-06-01 13:50

Google關閉YouTube Gaming服務 未來維持以YouTube凝聚玩家關注

2019-05-31 12:47

不可思議！微軟Edge瀏覽器居然登上macOS

2019-05-30 16:24

微軟推Chromium版Edge瀏覽器 YouTube反要求下載Chrome

2019-05-30 15:45

Google：語音搜尋方式轉變 也逐漸成為新常態

2019-05-29 18:35

百度貼吧刪歷史紀錄 網民撻伐：火燒亞歷山大圖書館

2019-05-27 20:48

六四30周年將屆 AI封鎖訊息「已達空前水準」

2019-05-27 18:37

Google搜尋行動版小更新！多了消息來源LOGO更清晰

2019-05-25 15:35

網友一招秒破解！IG限時動態遊戲Flying Face攻略曝光

2019-05-25 10:18

Facebook釋放動態排序控制權 破解五大迷思

2019-05-24 15:06

臉書雇數千人 半年刪34億個假帳號

2019-05-24 14:25

臉書最近半年移除34億個假帳號 為前六個月兩倍

2019-05-24 10:37

4900多萬紀錄未加密 Instagram網紅個資一覽無遺

2019-05-21 09:43

Google終止對應360度環景影像內容的Jump計畫

2019-05-20 09:15

這是惡搞嗎？讓網址變超長的「縮網址」服務

2019-05-19 21:06

更難突破同溫層？Facebook推「為什麼我會看到這則貼文」新功能

2019-05-19 17:49

谷歌搜尋列 封殺侵權網站

2019-05-18 14:39

協助打擊盜版 谷歌已移除30億個網址

2019-05-18 10:34

臉書動態消息貼文排序原因 新功能幫用戶解答

2019-05-17 13:53

台iWIN加入臉書全球網路安全諮委會 東亞第一入會機構

2019-05-16 17:47
看更多

熱門文章

紐交所上市為何失敗？M17執行長終於開口：我的錯

2019-06-23 16:38

東南亞第一、全亞第三！菲律賓電信商推出5G商用方案

2019-06-23 19:30

Google高層表示已放棄開發平板電腦 因為都賣不過iPad

2019-06-23 18:59

AMD顯示驅動程式暗示 接下來至少三張顯示卡準備問世

2019-06-23 16:34

Google坦承Google Maps夾帶大量虛假在地店家資訊，衍生服務詐欺等問題

2019-06-23 16:32

假新聞OUT！Facebook、LINE啟動第三方事實查證幫你把關

2019-06-23 19:03

配件顯示Galaxy Note 10不僅取消3.5mm耳機孔 更移除Bixby專屬按鍵

2019-06-23 16:33

中華電信董座謝繼茂：中華電信將拚5G可以率先開台

2019-06-23 16:45

Netflix讓使用者手機觀看影音 也能藉由震動融入劇情

2019-06-23 16:33

Softbank創辦人孫正義透露未來5年內讓Arm恢復上市

2019-06-24 15:24

Google Home智慧喇叭有可能更名為Nest Home

2019-06-24 15:24

滴滴出行服務在日本擴展至北海道，主要還是滿足大量訪日旅客需求

2019-06-24 15:24

電腦也會分析鮪魚肉質，透過手機拍攝即可完成判斷

2019-06-24 15:24

YouTube開始測試行動版頁面中隱藏評論，藉此提昇影片觀看意願？

2019-06-24 15:24

依然維持Find系列機種研發 OPPO傳再次註冊「Find Y」名稱專利

2019-06-24 15:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top