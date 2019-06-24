YouTube開始測試行動版頁面中隱藏評論，藉此提昇影片觀看意願？

XDA Developers論壇稍早發現部分地區的YouTube app頁面作了調整，其中原本位於影片底下的評論內容已經被改為預設隱藏，如果使用者想要觀看影片相關回應評論的話，則必須手動點按開啟。

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而YouTube方面稍早也證實著手進行此項測試，但強調主要會觀望介面調整後所產生影響，藉此決定是否採用調整後的介面設計。

YouTube並未透露此次介面調整用意，但有可能針對行動裝置觀看需求，藉由減少載入動態評論內容更新部分，讓使用者能以更快速度觀看影片。另一方面，也有可能藉由隱藏評論，藉此減少評論內容影響使用者是否持續觀看影片的情況。

目前在iOS或Android版本的YouTube app中，點按單一影片內容後，會在影片播放區塊下方顯示「喜歡」、「不喜歡」、「分享」與「儲存」選項，再往下區塊則是即將接續播放內容，而底下才是影片回應評論區塊，並且讓使用者可選擇以熱門留言，或是以由新到舊方式排列。

在測試介面中，除非使用者點按評論按鈕才會顯示相關回應內容，否則在影片播放介面中僅會顯示「喜歡」或「不喜歡」等按鈕，以及即將接續播放內容，這樣的調整或許也有助於讓YouTube影片播放顯得「簡潔」，似乎也是YouTube一直以來希望呈現效果，並且增加更多影片播放機會，不會因為底下仇恨、批判留言影響心情。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》