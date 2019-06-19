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Google新聞副總裁揭密 報導排序考量這3大指標

2019-06-19 21:24中央社 台北19日電

Google新聞副總裁金格拉斯（Richard Gingras）19日與台灣媒體...
Google新聞副總裁金格拉斯（Richard Gingras）19日與台灣媒體座談表示，Google新聞除了考量相關性、權威性和時間順序，也支持原生新聞內容的產出，在搜尋結果上給予新聞媒體公平的機會。中央社
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Google新聞副總裁金格拉斯今天說，Google新聞報導排序有其邏輯性，會考量相關性、權威性、時間順序3大指標，同時也支持原生新聞內容，在搜尋結果上給予新聞媒體公平的機會。

金格拉斯（Richard Gingras）今天與台灣媒體座談表示，Google去年3月推出Google News Initiative整合所有Google資源，協助新聞產業提升並強化新聞的質量，並運用科技的創新，幫助新聞機構發展永續成長的商業模式。

談到Google新聞如何運作，金格拉斯指出，Google新聞透過電腦演算法判斷呈現哪些報導、圖片和影片，並決定顯示順序，反映了網路上新聞和資訊的整體情況，並以個人化的方式顯示部分內容，協助使用者更快速看到自己感興趣的內容。

他也表示，Google新聞報導排序有其邏輯，會考量以下3個指標。第一是相關性（Relevance），如同在Google搜尋找尋資料一樣，當使用者輸入關鍵字，會考慮該媒體的文章中有多少內容和關鍵字相關。

第二，考量內容是否具有權威性（Authoritative）。例如若有多家權威媒體引述特定一篇文章，並在網頁中放置超連結，可從中建立該篇文章的內容權威性。另外也會透過評價員（Rater）來衡量權威性，評價員的工作並非決定新聞文章的排序，而是根據相關準則，在Google調整演算法時比較新舊演算法的結果。

第三個考量指標是時間順序（Freshness），也就是最新的媒體文章會優先呈現。

中央社記者詢問，當不同媒體報導同一事件時，Google新聞如何在搜尋結果上給予公平呈現的機會；金格拉斯說，Google新聞不會根據任何一個人的言論或是看法，來決定報導同一事件的媒體排序，除了考量相關性、權威性和時間順序，Google新聞也支持原生新聞內容的產出，致力提升辨識原生內容的科技，包含關鍵詞句以及內容比對，希望能讓新聞工作者得到應有的公平地位。

金格拉斯的工作是指導團隊研擬新聞報導如何呈現在Google搜尋、Google新聞和智慧裝置上的策略，負責確保Google持續為新聞打造出健康且開放的生態系，範圍包括Accelerated Mobile Pages、Subscribe withGoogle平台、Trust Project、提供新聞工作者所需的工具等。

Google藉由Google News Initiative與台灣媒體生態系，包括媒體業者、大專院校新聞系所教授及非營利組織皆擁有良好的合作關係。例如2017年和2018年連續兩年邀請台灣的新聞合作夥伴、傳播學院的教授和非營利組織參與定期於新加坡舉行的Trusted Media Summit活動。

此外，2019年天下雜誌贏得Google NewsInitiative亞太區創新挑戰資金的挹注，獲選原因是天下雜誌利用人工智慧（AI）和機器學習技術，為讀者提供個人化推薦內容、客製化電子報等服務。

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