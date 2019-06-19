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臉書在台啟動不實內容查證 最重可刪除粉專、帳號

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臉書在台啟動不實內容查證 最重可刪除粉專、帳號

2019-06-19 17:17中央社 台北19日電

臉書（Facebook）今天宣布在台灣啟動第三方事實查證計畫。 美聯社
臉書（Facebook）今天宣布在台灣啟動第三方事實查證計畫。 美聯社
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臉書（Facebook）今天宣布在台灣啟動第三方事實查證計畫，即日起台灣事實查核中心將審查臉書上的文章並對內容的準確性給予評價，若被評定為不實內容，該內容在臉書動態消息中出現的排序將降低。

臉書從2016年12月起推動第三方事實查證計畫，目前全球已有50多家合作夥伴，涵蓋40多種語言。

臉書策略夥伴經理布迪珊特裏喬（AliceBudisatrijo）今天與台灣媒體舉行座談會表示，事實查證計畫包含一系列不同做法，其中三大主軸是移除（Remove）、降低風險（Reduce）、提供資訊（Inform）。

布迪珊特裏喬說，違反臉書社群守則的內容，以及假帳號、連續發布不實資訊的平台等，都可能被移除。

臉書每天發布的訊息數以億計，因此也需要擴大保障範圍。現在，臉書公司內從事網路與帳號安全工作的人員超過3萬人。臉書也改善了機器學習的效能，提升偵測與移除違規內容的效率和成效。

談到降低風險的做法，布迪珊特裏喬說，臉書與事實查證夥伴合作，審查平台上潛在的不實資訊，並針對這些內容的真實性進行評等。2017年合作的地區以美國和歐洲為主，到了2019年有更多國家合作第三方事實查證計畫，今天會把台灣納入。

她強調，臉書的查證合作夥伴全經由「國際事實查核網絡」（International Fact-Checking Network，IFCN）認證，必須無黨派且公平公正、資料來源公開透明。臉書會透過多種訊號，例如社群回饋、質疑留言等，找出潛在的不實報導，而查證機構也會主動辨別新聞報導，會根據內容類型、脈絡等細項進行檢視。

談到哪些內容會受到查證，布迪珊特裏喬指出，首先必須是公開貼文，格式則包含超連結、原生影片、原生圖像、純文字貼文等。

如果有相關報導或內容被評比為不實報導，臉書會祭出一系列行動，最重要的是降低不實內容在動態消息顯示的排序。

布迪珊特裏喬說，不實內容的觸及率降級後，在動態消息出現的位置比較低，代表更少用戶會看到該內容。此外，當用戶要分享某一個被評定為不實內容的文章，臉書也會提醒用戶分享前應該再三思考。

對粉絲專頁而言，如果是持續發布不實資訊的「累犯」，粉絲專頁上的所有內容都會被降級處分。同時為求公平，如果有一個粉絲專頁被評定為不實，管理員會收到通知，擁有申訴機會。如果粉絲專頁仍不斷累犯，臉書還會取消該專頁從廣告獲利的權利。

布迪珊特裏喬表示，相信透過這項事實查證計畫，臉書將在台灣建立一個資訊更精確的社群，也期望未來有更多機會能進一步擴大計畫規模。

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