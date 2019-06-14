圖表搜尋工具侵犯隱私 Facebook出手管制

2019-06-14 12:04 中央社 綜合外電報導



臉書（Facebook）已針對具爭議的「圖表搜尋」功能權限進行管制，這項功能讓臉書上的廣大內容能輕易被搜尋，引發侵犯隱私憂慮之餘，卻也成為研究和調查報導使用的工具。

法新社報導，社群巨擘臉書本週承認已經「暫停」旗下搜尋工具「圖表搜尋」（Graph Search）一些功能元素，2013年推出的圖表搜尋讓貼文或其他內容僅需透過簡單搜尋就能被找到，招致批評。

然而，圖表搜尋成為研究人員、維權人士和記者的重要工具，被用以追蹤有嫌疑的戰爭罪犯或人蛇販子的一舉一動，與監控極端分子。

臉書發言人說：「上週稍晚，我們暫停圖表搜尋一些面向。我們現在正與一些研究學者討論，欲了解更多關於他們如何使用這個工具。」

追蹤社群媒體動態的雪城大學（SyracuseUniversity）教授葛利基爾（Jennifer Grygiel）指出，從戰爭犯罪、厭食症到反疫苗運動等主題，新限制讓研究人員更難找尋相關臉書貼文。

葛利基爾說，這項舉措可能被視為改善隱私，卻同時限縮研究人員針對臉書本身，以及臉書致力杜絕仇恨言論與極端主義內容的調查能力。

過去幾年來，臉書在圖表搜尋做出諸多改變，提供用戶隱私設定以限制資訊被挖掘。法新社向臉書詢問能否詳述最近這項改變或提出新政策的原因，未得到答覆。