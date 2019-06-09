親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘋果WWDC登場
各大廠封殺華為
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

時力分裂？ 館長爆黃國昌有退黨考慮 想另組新政黨

推文批林志玲結婚 新浪財經道歉開除編輯

傳Facebook將於6月底前推出旗下加密貨幣

2019-06-09 13:32楊又肇

去年傳出由原本負責Messenger項目的副總裁David Marcus負責帶領全新區塊鏈技術團隊消息後，相關說法表示Facebook計畫在6月底宣布推出旗下加密貨幣，並且將允許參與此計畫的員工以此加密貨幣作為薪資

分享

目前仍無法確認Facebook預計打造加密貨幣具體用途與細節，但去年確實有不少消息指稱Facebook投入區塊鏈技術發展，並且聘任前PayPal主管、原本負責Messenger項目的副總裁David Marcus負責帶領團隊，讓區塊鏈技術與Facebook服務平台整合。

The Information網站引述消息指稱，Facebook預計最快在6月下旬宣布推行自有加密貨幣，並且可在Facebook旗下服務平台流通、儲存，並且可對換成實體貨幣，更允許在不同國家地區交易使用。

此外，Facebook也預期打造適用旗下加密貨幣的自動提款機設備，藉此讓使用者能以此將加密貨幣兌換成當地法定貨幣。

目前Facebook並未對此作任何回應，但在此之前已經有不少消息指稱Facebook投入自有加密貨幣研發，而更早之前也曾發行Facebook平台適用的點數卡，讓使用者能用在Facebook旗下服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

區塊鏈技術薪資提款機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

免費圖表線上產生器Charts Factory 一數據切換各種呈現

2019-06-06 17:35

Google Maps增加導航顯示當前行進速度、加入災區影響道路提示功能

2019-06-09 13:33

Mozilla預計再度啟用全新Firefox標誌設計，更加扁平、保留原有視覺

2019-06-07 12:43

Mozilla強化Firefox隱私防護 避免Facebook追蹤、確認網路帳號是否受影響

2019-06-06 12:14

Google內部流行火星文 考倒新進菜鳥

2019-06-05 14:18

不再怕餐廳踩雷！Google地圖推出「熱門料理」新功能

2019-06-04 03:12

免費VPN突破封鎖 支援Mac、iOS、Android無流量限制

2019-06-03 18:31

Google Maps藉由人工智慧讓使用者更容易判斷餐廳熱門餐飲

2019-06-01 13:50

熱門文章

華為禁令 歐盟電信業者付出代價恐近2兆元

2019-06-08 15:26

Google Maps增加導航顯示當前行進速度、加入災區影響道路提示功能

2019-06-09 13:33

傳Google要求美國政府延後或取消針對華為相關禁令

2019-06-09 13:31

HMD Global揭曉入門機種Nokia 2.2 同樣搭載水滴瀏海螢幕

2019-06-09 13:32

傳Facebook將於6月底前推出旗下加密貨幣

2019-06-09 13:32

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top