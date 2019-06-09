傳Facebook將於6月底前推出旗下加密貨幣

去年傳出由原本負責Messenger項目的副總裁David Marcus負責帶領全新區塊鏈技術團隊消息後，相關說法表示Facebook計畫在6月底宣布推出旗下加密貨幣，並且將允許參與此計畫的員工以此加密貨幣作為薪資。

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目前仍無法確認Facebook預計打造加密貨幣具體用途與細節，但去年確實有不少消息指稱Facebook投入區塊鏈技術發展，並且聘任前PayPal主管、原本負責Messenger項目的副總裁David Marcus負責帶領團隊，讓區塊鏈技術與Facebook服務平台整合。

而The Information網站引述消息指稱，Facebook預計最快在6月下旬宣布推行自有加密貨幣，並且可在Facebook旗下服務平台流通、儲存，並且可對換成實體貨幣，更允許在不同國家地區交易使用。

此外，Facebook也預期打造適用旗下加密貨幣的自動提款機設備，藉此讓使用者能以此將加密貨幣兌換成當地法定貨幣。

目前Facebook並未對此作任何回應，但在此之前已經有不少消息指稱Facebook投入自有加密貨幣研發，而更早之前也曾發行Facebook平台適用的點數卡，讓使用者能用在Facebook旗下服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》