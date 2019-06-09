Google Maps增加導航顯示當前行進速度、加入災區影響道路提示功能

Google稍早針對Google Maps釋出幾項更新，其中包含在美國等地區境內加入導航模式顯示當前行進速度與道路限速，同時也將擴大藉由地圖資訊顯示當地空氣品質現況服務，接下來也計畫藉由整合災害資訊、新聞報導與線上社群平台等資訊，直接在Google Maps標示災害地區，讓使用者能更即時知曉災害影響所在位置，進而可提前避開危險。

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導航模式顯示行駛速度功能

針對美國境內地區使用功能，Google在導航介面新增顯示當前行進速度，以及當前行駛道路限速，若行駛速度超過限速時，系統就會以紅色顯示提醒駕駛。

目前此項功能僅先在阿根廷、澳洲、比利時、巴西、加拿大、捷克、德國、印度、荷蘭、波蘭、葡萄牙、瑞典、英國與美國地區推行，最主要需要配合在地政府提供公開數據，並且透過在地伺服器資料更新，暫時尚未確認是否會在台灣等地區提供相同服務。

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空氣品質地圖功能擴大發展

而在先前與Aclima合作，藉由Google Maps街景車量測空氣品質，並且率先在美國奧克蘭提供空氣品質地圖的Project Air View計畫，接下來也會持續擴大到更多城市，包含休士頓、鹽湖市，以及歐洲地區的丹麥哥本哈根、英國倫敦與荷蘭阿姆斯特丹都會藉由Google Maps顯示當前空氣品質。

接下來，Google也會透過增加超過50輛Google Maps街景車，並且搭載Aclima提供空氣感測元件，預計在歐洲、亞洲、非洲，以及北美地區與南美地區持續蒐集空氣品質資訊，同時藉由旗下巨量數據分析統整能力，讓更多人可以藉由Google Maps了解當下空氣品質。

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增加災區影響道路提示功能

另外，針對各地區災害影響路況問題，Google未來也會透過蒐集到的重點資訊、新聞報導，以及官方機構透過社群網路發布消息，藉此在Google Maps上標示當前災害影像地區範圍，一旦使用者即將靠近災害地區，系統就會發出提示，並且指引使用者合適避開路線。

同時，Google也將針對災區地點與當地交通管理單位連線，並且在地圖上即時標示已經被封鎖地點，另外也能在地圖上顯示災害預報路徑與實際偏差，而處於災區的使用者甚至可以透過Google Maps觀看地震震央所在位置，以及各地區受影響震度，或是在水災發生地區顯示災害影響位置，以及積水深度。

目前此項功能將會在未來幾週內針對Android、iOS，以及桌機網頁版或行動網頁版Google Maps釋出更新，其中水災預報功能會先針對印度恆河與布拉馬普特拉河流域地區率先提供使用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》