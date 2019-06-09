親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘋果WWDC登場
各大廠封殺華為
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

時力分裂？ 館長爆黃國昌有退黨考慮 想另組新政黨

推文批林志玲結婚 新浪財經道歉開除編輯

Google Maps增加導航顯示當前行進速度、加入災區影響道路提示功能

2019-06-09 13:33楊又肇

Google稍早針對Google Maps釋出幾項更新，其中包含在美國等地區境內加入導航模式顯示當前行進速度與道路限速，同時也將擴大藉由地圖資訊顯示當地空氣品質現況服務，接下來也計畫藉由整合災害資訊、新聞報導與線上社群平台等資訊，直接在Google Maps標示災害地區，讓使用者能更即時知曉災害影響所在位置，進而可提前避開危險。

分享

導航模式顯示行駛速度功能

針對美國境內地區使用功能，Google在導航介面新增顯示當前行進速度，以及當前行駛道路限速，若行駛速度超過限速時，系統就會以紅色顯示提醒駕駛。

目前此項功能僅先在阿根廷、澳洲、比利時、巴西、加拿大、捷克、德國、印度、荷蘭、波蘭、葡萄牙、瑞典、英國與美國地區推行，最主要需要配合在地政府提供公開數據，並且透過在地伺服器資料更新，暫時尚未確認是否會在台灣等地區提供相同服務。

分享

空氣品質地圖功能擴大發展

而在先前與Aclima合作，藉由Google Maps街景車量測空氣品質，並且率先在美國奧克蘭提供空氣品質地圖的Project Air View計畫，接下來也會持續擴大到更多城市，包含休士頓、鹽湖市，以及歐洲地區的丹麥哥本哈根、英國倫敦與荷蘭阿姆斯特丹都會藉由Google Maps顯示當前空氣品質。

接下來，Google也會透過增加超過50輛Google Maps街景車，並且搭載Aclima提供空氣感測元件，預計在歐洲、亞洲、非洲，以及北美地區與南美地區持續蒐集空氣品質資訊，同時藉由旗下巨量數據分析統整能力，讓更多人可以藉由Google Maps了解當下空氣品質。

分享

增加災區影響道路提示功能

另外，針對各地區災害影響路況問題，Google未來也會透過蒐集到的重點資訊、新聞報導，以及官方機構透過社群網路發布消息，藉此在Google Maps上標示當前災害影像地區範圍，一旦使用者即將靠近災害地區，系統就會發出提示，並且指引使用者合適避開路線。

同時，Google也將針對災區地點與當地交通管理單位連線，並且在地圖上即時標示已經被封鎖地點，另外也能在地圖上顯示災害預報路徑與實際偏差，而處於災區的使用者甚至可以透過Google Maps觀看地震震央所在位置，以及各地區受影響震度，或是在水災發生地區顯示災害影響位置，以及積水深度。

目前此項功能將會在未來幾週內針對Android、iOS，以及桌機網頁版或行動網頁版Google Maps釋出更新，其中水災預報功能會先針對印度恆河與布拉馬普特拉河流域地區率先提供使用。

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

空氣品質預報荷蘭

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

免費圖表線上產生器Charts Factory 一數據切換各種呈現

2019-06-06 17:35

傳Facebook將於6月底前推出旗下加密貨幣

2019-06-09 13:32

Mozilla預計再度啟用全新Firefox標誌設計，更加扁平、保留原有視覺

2019-06-07 12:43

Mozilla強化Firefox隱私防護 避免Facebook追蹤、確認網路帳號是否受影響

2019-06-06 12:14

Google內部流行火星文 考倒新進菜鳥

2019-06-05 14:18

不再怕餐廳踩雷！Google地圖推出「熱門料理」新功能

2019-06-04 03:12

免費VPN突破封鎖 支援Mac、iOS、Android無流量限制

2019-06-03 18:31

Google Maps藉由人工智慧讓使用者更容易判斷餐廳熱門餐飲

2019-06-01 13:50

熱門文章

華為禁令 歐盟電信業者付出代價恐近2兆元

2019-06-08 15:26

Google Maps增加導航顯示當前行進速度、加入災區影響道路提示功能

2019-06-09 13:33

傳Google要求美國政府延後或取消針對華為相關禁令

2019-06-09 13:31

HMD Global揭曉入門機種Nokia 2.2 同樣搭載水滴瀏海螢幕

2019-06-09 13:32

傳Facebook將於6月底前推出旗下加密貨幣

2019-06-09 13:32

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top