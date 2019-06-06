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免費圖表線上產生器Charts Factory 一數據切換各種呈現

2019-06-06 17:35免費資源網路社群

一般常見的辦公室軟體像是Office、iWork都有內建圖表製作工具，無論是直方圖、長條圖或圓餅圖都能輕鬆製作，圖表通常是用來呈現數據的好方法，在演講、作業或是教學時讓數據可視化也更容易被閱讀和理解。之前我介紹過幾款方便的圖表製作服務，可透過瀏覽器將資料轉為圖表，像是「Chartify 製作統計圖表最簡單的免費工具，可下載圖片或產生分享鏈結」或「讓數字說話，使用Chartico快速線上製作美麗長條圖」都很好用。

本文要介紹的「Charts Factory」是一款免費線上圖表產生器，特色是可以很簡單地加入數據和相關資訊，快速變更不同的圖表類型、設定圖表顏色，最後將產生的圖表下載為圖片，或直接產生分享鏈結。

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Charts Factory內建許多常見常用的圖表類型，包括直方圖、長條圖、面積圖、圓餅圖、甜甜圈圖、漏斗圖和金字塔圖，也有提供各種配色風格，雖然是國外服務但在標題及說明部分可正常顯示中文，不會出現亂碼問題。有些圖表還能夠自訂顏色。

網站名稱：Charts Factory

網站鏈結：https://chartsfactory.com/

使用教學

STEP 1

開啟Charts Factory網站，點選首頁「Make a Chart」建立一張新的圖表，如果想先看看網站製作出來的範本，一樣能在網站下方的Examples找到，亦可就現有的圖表下去修改調整，可能速度上會更快。

STEP 2

下圖是圖表製作介面，主要預覽在左側，右側可調整顏色、編輯圖表項目、儲存為圖片或產生分享鏈結，將滑鼠游標移動到圖表上方還會顯示該項目的名稱、數值和百分

STEP 3

點選「Edit Chart」開始編輯圖表，第一個欄位就是切換不同的圖表種類，切換後記得要先按下 Generate 產生才會在預覽區看到效果。

在編輯功能裡還能設定圖表標題、標籤說明和各個項目的名稱和數值，百分比部分會在數值設定後自動計算出來，Charts Factory 好像沒有辦法選擇設定數值或百分比，內容部分可以使用中文。

STEP 4

設定好以後可以從右側的 Select Theme 選擇不同的佈景主題配色，包括圖表、項目和背景顏色都會跟著變換。

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STEP 5

最後，點選右側選單「Save as Image」就能將圖表另存成圖片格式，或是按下「Create a Share Link」建立一個分享鏈結，建立鏈結後只要把網址複製給其他使用者，他們就能看到你製作的圖表（不過無法編輯修改）。

值得一試的三個理由：

1.線上建立各種圖表，快速加入數據和相關資訊

2.支援多種常見的圖表類型，可切換其他佈景主題配色

3.將圖表輸出為圖片格式，或產生分享鏈結

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

瀏覽器

免費資源網路社群

免費資源網路社群成立於2006年，是一個以免費資源為主題的網站，第一版開始於學生時期，因為站長喜歡找尋網路上的免費服務，決定將這些資料收集起來，後來加入介紹及圖文使用教學，成為今日的面貌。
https://free.com.tw/
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