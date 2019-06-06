Mozilla強化Firefox隱私防護 避免Facebook追蹤、確認網路帳號是否受影響

Mozilla稍早宣布提升Firefox預設「強化追蹤保護」功能，藉此確保使用者在網路內容瀏覽過程隱私安全，同時也能維持使用便利性。

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除了在Firefox瀏覽器預設啟用「強化追蹤保護 (Enhanced Tracking Protection)」功能，藉此防堵惱人追蹤廣告，Mozilla也同步更新包含Facebook Container擴充套件、Lockwise新版桌面擴充套件，讓使用者可在不同裝置管理已經儲存密碼，並且可藉由Firefox Monitor新增管理多組電子郵件信箱。

去年便強調將全面保護Firefox用戶瀏覽隱私安全，Mozilla表示從即日起將讓所有Firefox用戶均可藉由「強化追蹤保護」預設開啟功能，確保第三方服務不會藉由cookies等網路工具追蹤使用者瀏覽行為。

此次更新的Facebook Container擴充套件，則是進一將Facebook追蹤隔離在網路活動之外，另外也能藉由Firefox Monitor集中管理個人電子郵件信箱，並且能快速知曉個人使用信箱註冊網路帳號是否受到影響。

而同時對應Android與iOS平台使用的Firefox Lockbox，則是宣布推出桌面版套件，並且更名為「Firefox Lockwise」。桌面版可允許用戶在不同裝置上管理已經儲存密碼，並且透過擴充套件提供多種儲存、編輯和存取密碼管道。

當使用者從桌面版切換到行動版使用情境，Firefox也會提供無縫整合的使用體驗，讓使用者能在行動版Firefox快速取用登入資料及密碼。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》