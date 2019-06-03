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免費VPN突破封鎖 支援Mac、iOS、Android無流量限制

2019-06-03 18:31免費資源網路社群

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免費VPN服務是免費資源網路社群網站相當多讀者會瀏覽的分類，事實上這類VPN選擇實在太多了，打開手機、搜尋商店可以找到無數VPN，不過最終還是得回到根本問題：你使用這項服務的目的是什麼？答案或許各不相同，有些人想突破網路封鎖，瀏覽一些只有限定區域IP位址才能瀏覽的網站，也有人是基於安全隱私問題，VPN 優勢就是能在連線時走一條加密的虛擬私人通道，隱藏IP位址和真實身分，進而讓上網變得更具匿名效果。

本文要介紹的「VPN Lite Without Registration」來自KeepSolid，也是一項VPN服務，可以在macOS和行動裝置iOS、Android免費下載，提供免費和付費在內等方案，雖然免費方案只能限制連線到單一國家，速度也不是特別快，但沒有用量限制，適合時常需要VPN但用量不大、不想額外付費的短期使用者。

值得一提的是VPN Lite Without Registration在使用時完全不需要註冊，除了降低使用時的難度，更重要的是不會洩漏更多的真實身份，依照VPN Lite說法，這項服務擁有隱私、匿名性且可以存取任何網路內容等特性，特別是在使用公開無線網路WiFi時提供加密。

網站名稱：VPN Lite Without Registration

網站鏈結：https://vpnlite.net/

使用教學

STEP 1

打開VPN Lite網站後可以找到iOS、Android應用程式下載點，如果你是macOS使用者還有提供桌面版的Mac應用，一樣點選鏈結、打開App Store就能免費下載。

以下我會使用macOS版的VPN Lite做為圖文範例，手機版的操作方式應該會更簡單。

STEP 2

第一次開啟 VPN Lite 應用程式會詢問使用者使用 VPN Lite 用途，我是點選第二個，其實選任何選項好像都不會影響，甚至可以直接勾選不要再顯示這個訊息。

接著就能看到VPN Lite主畫面，免費方案只有單一地區節點可以使用，按下「Start」就能直接連線到VPN，如果你想要存取超過400+個全球伺服器，必須付費升級才行。

看一下 VPN Lite 提供的伺服器，果然涵蓋各個國家和區域，還依照用途分成一般使用和串流使用，不過免費用戶只有「美國加州」一個免費伺服器可以使用，好在是美國西岸，從台灣連線的話速度還不錯。

STEP 3

點選連線後 macOS 會跳出是否要加入 VPN 設定的提示訊息，點選「允許」繼續。

等待正確連上VPN伺服器，就會看到你的虛擬IP位址（Virtual IP），連線狀態時瀏覽其他網站，對方只會看到這段連線位置，可確保你的真實身份不會洩漏，除此之外，在連線時也會走加密通道，避免明文傳輸。

要結束連線一樣回到VPN Lite按下「STOP」就會回到一般連線模式。

STEP 4

連接到VPN Lite後使用線上服務看一下自己的IP位址，果然已經變成美國加州，速度上會比直接連線稍微慢一點，不過以免費VPN來說VPN Lite表現還算不錯，至少連線方面沒什麼問題，速度不是很快但還打得開一些常用網站，當然如果要拿來看串流影片可能就會卡卡的，付費升級或許能獲得更好的效果。

值得一試的三個理由：

1.無限流量VPN服務，適用於macOS、iOS和Android

2.下載開啟即可連線，無需註冊帳號

3.免費方案僅有單一伺服器節點可用

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

VPN

免費資源網路社群

免費資源網路社群成立於2006年，是一個以免費資源為主題的網站，第一版開始於學生時期，因為站長喜歡找尋網路上的免費服務，決定將這些資料收集起來，後來加入介紹及圖文使用教學，成為今日的面貌。
https://free.com.tw/

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