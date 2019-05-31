Google關閉YouTube Gaming服務 未來維持以YouTube凝聚玩家關注

2015年為了進一步迎合遊戲直播市場，Google宣布推出YouTube Gaming服務，甚至額外推出獨立運作app，後續也進駐台灣等市場，並且在各個遊戲相關活動與玩家互動。但在去年9月透露結束維護YouTube Gaming app之後，Google稍早在官方說明中表示將在5月30日起關閉YouTube Gaming服務。

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若以去年9月說明來看，雖然Google將YouTube Gaming服務關閉，但實際上還是會持續藉由YouTube服務平台連接玩家族群。

以目前多數遊戲玩家多半會透過YouTube進行內容直播、創作，甚至與線上網友互動情況來看，Google顯然並沒有特別需求藉由獨立平台聚焦遊戲內容，同時在既有YouTube服務平台中，其實也能透過分頁、內容篩選等方式，向使用者提供符合遊戲相關的影片內容。

在這樣的調整之下，使用者反而更容易將目光焦點放在YouTube服務平台，同時也能讓使用者藉由內容推薦接觸到更多關連影片，進而在YouTube產生更多觀看流量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》