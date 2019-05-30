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微軟推Chromium版Edge瀏覽器 YouTube反要求下載Chrome

2019-05-30 15:45T客邦

過去，微軟為了讓自家的Edge瀏覽器可以相容更多Google的服務，因此放棄了原本自家的引擎，改投 Chromium核心。不過，先前我們報導過，用了 Chromium核心的瀏覽器卻不見得比較相容Google服務，包括 Google Meet、Google Docs等服務使用Edge瀏覽器的時候一樣會有問題。而現在，更有網友發現，使用 Chromium核心的Edge瀏覽器看新版的YouTube網站時，不但網站會跳出來顯示不支援，還建議你去下載Chrome瀏覽器。

根據 TechRadar 的報導，最近Chromium核心版本的Edge瀏覽器的用戶，在最近的YouTube更新後，發現自己被YouTube告知新版的YouTube功能他們的瀏覽器並不支援，只能夠回到舊版本的YouTube 。

此外，YouTube還會跳出一則訊息，告訴你新版的YouTube設計將會讓你愛上他，因此，建議你下載Google Chrome以享受這個最佳體驗。因此，雖然已經轉換到了Chromium的核心，但看起來新的Edge瀏覽器還是不受到YouTube的「認同」。

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而你還可以去YouTube官方檢查一下，它其實有提供 「支援的瀏覽器清單」的頁面，列出來支援最新版介面的瀏覽器，裡頭沒有列出Edge瀏覽器，但是卻列出了IE瀏覽器。

很多網友批評，這是Google又在利用他們線上服務的優勢，在打擊其他瀏覽器以推廣Chrome瀏覽器了。

不過這個問題可能就跟先前Google Meet、Google Doc無法在Chromium的核心的Edge瀏覽器上正常使用一樣，問題出在用戶代理嗅探（User Agent sniffing）功能上。先前微軟的專案經理Eric Lawrence曾經就這件事做出分析。

這是網路服務商會偵測使用者所用的瀏覽器，針對不同的瀏覽器給予不同的網頁或服務的技術。

當然，Web服務的原意是要讓不同瀏覽器都可以使用相同的服務，不過瀏覽器與網路標準並不完美的，因此某些服務依舊會使用用戶代理嗅探（User Agent sniffing）去偵測瀏覽器。

而根據Eric Lawrence表示，原本Google的UA sniffing Code是將Chromium核心的Edge瀏覽器歸類為Chrome瀏覽器，沒有特別區分。不過，在事發的前一周，Google才將他們的UA sniffing Code更新，將Chromium核心的Edge與原本Chrome瀏覽器區分開來。

所以Eric Lawrence猜測，雖然基於Chromium核心的Edge瀏覽器本質上執行Google Meet、Google Doc這些服務是完全沒有問題的，但是Google Meet、Google Doc這些服務可能並沒有將Chromium核心的Edge瀏覽器的UA sniffing Code更新加入這些服務的白名單中，因此才會顯示出「此版本的瀏覽器不受支援，請更新至其它被支援的瀏覽器。」的訊息。

Google則發出了聲明，表示這是一個Bug，公司正在努力修復。

「我們知道基於Chromium核心的Edge瀏覽器使用者會被導向到舊版的YouTube介面上，我們正在努力解決此問題。我們承諾讓YouTube支援Edge瀏覽器，並對因為這個Bug可能給你帶來的任何不便表示歉意。」

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

瀏覽器YouTubeChrome微軟Edge

T客邦

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