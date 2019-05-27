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六四30周年將屆 AI封鎖訊息「已達空前水準」

2019-05-27 18:37世界日報 中國新聞組／北京27日電

六四30週年中國加強網路審查，人工智慧扮要角。 路透社
六四30週年中國加強網路審查，人工智慧扮要角。 路透社
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六四天安門民主運動將屆30周年，對中國的互聯網來說，這些天已是最為敏感的日子。近來網路審查員都得加班工作，但如今大都仰賴人工智慧（AI）封鎖敏感訊息，「準確度已達到空前水準」。

中央社引述路透報導，89和64兩個數字在中國都是禁忌，分析家、學者和網路用戶都表示，由於當局採行嚴厲箝制政策，因此每逢事件周年和政治活動前的敏感時期，仍對所有敏感內容採取一網打盡作法。2012年6月4日上海證券交易所股價指數收盤恰好下跌64.89點。儘管分析師認為這應該純屬巧合，但當時的網路審查員仍然封鎖了搜尋相關關鍵字。

另據美國之音報導，一名來自今日頭條母公司北京字節跳動科技有限公司的員工說：「我們有時將人工智慧形容為手術刀，與之相比人力審查則是砍刀。」另一名員工說，他四年前開始從事這個工作時，還有機會人工刪除有關天安門鎮壓的圖片。還有兩名員工也說，現在對有關天安門大屠殺、以及台灣和西藏等敏感內容的審查基本上都是自動的。

根據四名來自字節跳動、微博和百度的網路審查人員介紹，他們每天會刪除5000到1萬條信息，相當於每分鐘要屏蔽5條到7條信息。儘管將人工智能具有極高的精準度，有一位員工也指出，有時候一些遊客在天安門廣場上拍攝的與六四事件無關的紀念照也會被屏蔽掉。

中國網路審查員透露，用來偵測和封鎖與1989年六四事件相關內容的工具，在機械學習能力以及聲音和影像辯識技術的輔助之下，準確度已達到空前水準。這家公司的兩位員工說，對於六四事件以及台灣和西藏等高度敏感議題的審查工作，如今大都已自動化。貼文中即使只是有暗示六四事件的日期、影像和名稱，都會被刪除。

報導指出，中國國家主席習近平以中共總書記之尊，身兼中央網絡安全和信息化委員會辦公室主任，而習近平掌權以來的特色正是對網路的思想控制日趨嚴格。

六四天安門人工智慧互聯網
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