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Google終止對應360度環景影像內容的Jump計畫

2019-05-20 09:15楊又肇

Google I/O 2015宣布推出的Google Jump計畫，並且在2017年終於由小蟻推出合作打造攝影機種之後，Google稍早證實此項360度環景影像創作平台將於今年6月終止。

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Google稍早開始通知Jump平台打造360度環景影像內容的創作者，表示Jump平台預計在美國西岸6月26日晚間11點59分之後終止受理內容上傳，而創作者可以在27日以前從Jump平台將過往上傳容進行備份，並且預計從28日起開始清除Jump平台資料，同時也將取消帳號登入使用功能。

而取消Jump平台的原因，Google並未具體說明使用Jump平台上傳內容的使用人數，但表示目前市場已經有許多服務平台已經可以提供類似服務，例如本身YouTube服務早已支援上傳360度環景影像，同時也支援各類VR180格式內容。

不只是Google，目前包含三星在內硬體廠商也先後在近年逐漸減少推出可拍攝360度環景影像的消費市場等級應用商品，反而更著重於專業拍攝使用等級器材，或許如此才導致Google決定關閉Jump創作平台。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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