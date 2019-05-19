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這是惡搞嗎？讓網址變超長的「縮網址」服務

2019-05-19 21:06免費資源網路社群

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趁著今天放假，來介紹一點有趣（但可能沒什麼用）的網路服務好了，說到鏈結太長，大部分的朋友都知道可以透過縮網址服務來讓鏈結變短，在一些鏈結過長可能會造成無法連結問題的平台特別有用（像是 PTT），不過縮網址其實也有不少問題，例如把目標網址「隱藏」起來可能會成為做壞事的途徑，或是當縮網址服務發生問題或關閉後這些鏈結就無法使用，轉址應用可以做的事很多，還能分流、判斷不同裝置類型分別導向不一樣的目標網址。

大部分服務都是讓網址「縮短」，那有沒有讓網址「變長」的呢？本文介紹的「Make My Link Longer」就是一個讓網址變得超長的趣味服務，使用時就和縮網址一樣，把網址貼上後就會產生一大串看似亂碼的網址，透過這一長串網址一樣可以跳轉到目標頁面喔！

不過把網址變長究竟有什麼用？一時半刻好像說不上來，但有使用者表示把這段網址放在電子郵件名片檔確實有提高點擊率的效果，或是使用於交友軟體以獲取更多關注，如果在寫報告需要讓字元數增加，透過 Make My Link Longer 讓網址變長再放到最後參考資料也能讓整體字數看起來…（好孩子不要學）。

網站名稱：Make My Link Longer

網站鏈結：https://make-my-link-longer.glitch.me/

使用教學

STEP 1

開啟 Make My Link Longer 網站，直接把目標網址複製、貼上，點選下方按鈕就會產生新的長網址，跟縮網址使用方法相同。

STEP 2

原本很短、很好記的網址就會立即變超長！點選右上角的「Copy to clipboard」複製到剪貼簿即可在其他地方貼上使用。仔細看網址裡還藏了一些彩蛋，開發者挺有創意的。

這個網站還推出專屬的 t-shirt，前面就印上整整一長串網址，還真的有人買了！實在是什麼都不奇怪的世界。整體來說，Make My Link Longer 確實是一個很有意思的服務，這麼長時間以來只看過把鏈結縮短，很少看到有讓鏈結變長的工具，還能有什麼創意的用法大家可以自己腦力激盪一下。

值得一試的三個理由：

1.讓網址變長的「縮網址」應用

2.輸入網址後轉為一串冗長的新網址

3.可吸引其他人注意，或是增加字元數

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

縮網址

免費資源網路社群

免費資源網路社群成立於2006年，是一個以免費資源為主題的網站，第一版開始於學生時期，因為站長喜歡找尋網路上的免費服務，決定將這些資料收集起來，後來加入介紹及圖文使用教學，成為今日的面貌。
https://free.com.tw/

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