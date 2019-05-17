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臉書動態消息貼文排序原因 新功能幫用戶解答

2019-05-17 13:53中央社 台北17日電

Facebook（臉書）今天宣布即日起於全球陸續推出「為什麼我會看到這則貼文」新功能，解答用戶對於動態消息運作方式的疑問，預計在5月底前所有Facebook用戶都能使用這項功能。

Facebook發布新聞稿說，「為什麼我會看到這則貼文」新功能將幫助用戶更清楚地了解並輕鬆管理動態消息中來自朋友、粉絲專頁及社團的貼文。這是Facebook首次將動態消息的運作方式資訊直接呈現於APP。

Facebook動態消息產品經理瑟蘇拉曼（RamyaSethuraman）表示，「為什麼我會看到這則貼文」的功能將解釋為什麼用戶會在自己的動態消息上看到某些貼文，也讓用戶能更輕鬆管理他們所看到的貼文。透過這個方式，用戶能減少或增加他們想看到的貼文，進一步打造個人化的使用體驗。

Facebook指出，動態消息的目標在於呈現出與用戶最相關的貼文，貼文右上角下拉式功能表中的「為什麼我會看到這則貼文」可以解釋用戶過去的互動會如何影響貼文在動態消息上的排序。

透過這項新功能，用戶將能看到為什麼用戶在他們的動態消息中會看到這則貼文；最能影響貼文排序的資訊類型，包含用戶與朋友、粉絲專頁或社團貼文的互動頻率；與特定貼文類型例如影片、照片或連結的互動頻率；管理動態消息的捷徑，例如搶先看、取消追蹤、動態消息偏好設定及隱私捷徑。

此外，Facebook同步更新了「為什麼我會看到這則廣告」功能，這項功能於4年前推出，讓用戶可以了解某些因素如何影響他們在動態消息上看到的廣告，例如基本人口統計資料、興趣與用戶曾拜訪的網站。現在，當廣告主的資訊和用戶在Facebook的個人資料相符合時，Facebook會提供用戶更多關於廣告出現的資訊。

Facebook（臉書）將在5月底解答用戶對於動態消息運作方式的疑問。示意圖...
Facebook（臉書）將在5月底解答用戶對於動態消息運作方式的疑問。示意圖／Ingimage
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