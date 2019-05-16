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不平和的天安門：生而為人的選擇

臉書擴大網路安全諮詢委員會 新成員來自台灣

2019-05-16 20:20中央社 台北16日電

Facebook（臉書）美國時間14至15日在紐約舉辦年度全球網路安全與福祉高峰會，會中宣布來自台灣的iWIN網路內容防護機構成為Facebook網路安全諮詢委員會的一員，將參與制定Facebook所提出的安全措施。

Facebook發布新聞稿表示，Facebook致力維護社群安全，每年舉辦全球網路安全與福祉高峰會，召集來自世界各地的網路安全專家、學者、社群領袖和媒體，一同探討網路安全重要議題。

Facebook網路安全諮詢委員會由來自全球各地的權威網際網路安全組織組成，為Facebook提供網路安全專業知識和各式觀點。該委員會2009年成立以來，與Facebook合作陸續推出許多網路安全措施，包含一站式網路安全資源中心，提供防範網路霸凌、如何檢舉違反政策的內容等各項資源與工具，也推出青少年專區、家長專區及提供給教育工作者的相關資訊。

今年Facebook擴大召集安全諮詢委員會成員，iWIN成為首個來自東亞地區的代表應邀入會，未來將與其他國家網路安全組織共同參與制定Facebook所提出的安全措施。除了iWIN，今年還加入紐西蘭網路安全非營利組織netsafe。

Facebook台灣公共政策經理陳奕儒表示，Facebook一直以來非常重視網路安全，不斷精進相關的政策，以建立安全健康的網路環境，這次很高興邀請到Facebook在台灣長期合作夥伴iWIN加入Facebook全球網路安全諮詢委員會，iWIN的加入有助於提升Facebook對亞太地區網路安全環境的了解。

Facebook在台灣與許多合作夥伴努力宣導網路安全，包含與iWIN共同打造網路霸凌預防中心，透過Facebook安全中心向青少年、家長與老師推廣預防中心。Facebook還與包括iWIN、台灣展翅協會、兒童福利聯盟及婦女救援基金會等在內的第三方機構合作推廣台灣版的網路安全宣導短片，共同宣誓反霸凌、保護兒少的理念。

Facebook

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