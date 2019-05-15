線上圖片馬賽克模糊工具 相片不上傳離線也能用

很多時候會需要稍微處理一下照片中某些部分，最常見的就是把個資或隱私資訊抹除，像是真實姓名、電話、地址或信用卡卡號，現在很多人可能都直接透過手機裡圖片編輯工具進行簡易編輯，難度並不會太高，若要在電腦裡的相片加入馬賽克效果可能就要使用繪圖軟體，我長期都是使用macOS的Skitch應用程式，無論加上箭頭、框線標記或模糊都很好用。

本文要推薦的「Redacted」是一個很方便的圖片編輯器，可以快速為圖片加上模糊、黑色遮蔽或馬賽克等效果，完全不用下載或安裝任何軟體！雖然是線上工具，但不需要使用者「上傳」照片至伺服器（既然都要加入遮蔽，想必也不希望圖片被其他人獲取），而是在瀏覽器裡完成，簡單來說 Redacted 可以離線使用，不用擔心重要資料儲存在遠端伺服器。

Redacted 操作方式很簡單，打開網站，把要處理的圖片拖曳進去，利用滑鼠拖曳方式拉出要模糊或遮蔽的範圍，調整一下模糊程度後點選下載就能儲存結果，實在是非常方便的工具。

網站名稱：Redacted

網站鏈結：https://marky.space/redacted/

使用教學

STEP 1

打開 Redacted 後直接把要編輯的圖片拖曳進去，或點擊「Select Image」選擇圖片。

STEP 2

接著就開始編輯吧！第一步是以滑鼠拖曳，標記出要加入模糊、馬賽克或遮蔽效果的範圍。

選好後可以透過邊緣的藍色點點調整大小範圍。

STEP 3

連點兩下模糊範圍後會變更為其他遮蔽效果，例如很像打在嫌疑犯眼睛上的黑色線條。

也有馬賽克效果，對於想要保留原本的顏色、但又不希望被辨識出內容來說很有用。

分享 facebook

STEP 4

除了以黑色色塊遮蔽無法調整模糊等級，另外幾種效果可以設定，點選右上角「Settings」後會看到「Conceal level」功能，拖曳左右可切換不同模糊度。最後再按下「Download」就能夠把編輯後的圖片保存到電腦囉！

值得一試的三個理由： 1.可在線上為圖片加入馬賽克效果 2.圈選相片範圍即可快速模糊、遮蔽或馬賽克 3.不會上傳圖片，在離線狀態下也能使用

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》