Google再度整合Trips 「機+酒+行程規畫」一次搞定！

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繼之前Google Jobs針對網頁版推出新的搜尋功能後，Google這次針對另一個旗下軟體「Google Trips」進行整合，將所有需要的資訊集中在一個網頁。

Google將Google Trips應用程式、航班、飯店搜索等資訊整合在一個名為「行程」（Trips）的單一Google 頁面下，讓使用者能夠透過Google行程來規劃不同天數的行程；不論是找機票、航班、飯店、行程規劃都能夠在一個網頁完成。

此外，當使用者利用Google行程完成了預定，這項服務將會提供所有預訂收據以概述使用者的行程，並確認所有的旅遊資訊，並附上旅行日期的天氣預報。

在過去，Google行程現在所有的服務都分散在各地，使用者必須前往不同的網站去搜尋或預定，導致使用者花費許多時間成本，也很有可能在轉換網頁的過程中出現不必要的預訂錯誤麻煩。因此 Google行程現在將所有功能統一集中在同一個網頁裡能夠減少使用者更多的成本，不論是時間或是金錢。

此外，Google也提供另一項功能是若使用者在搜尋引擎搜到班機價格並追蹤此班航線，Google行程頁面會協助顯示任何的更新，例如價格以及更優惠的航班。根據 Google 的說法，同樣服務也能夠運用在預定飯店，Google行程會迅速提供使用者已瀏覽過飯店來方便選擇。

Google行程頁面現已在網上發布，但Google並沒有針對Google Trips應用軟體該何去何從，目前該應用軟體作為另一家知名旅遊應用程式TripIt的競爭對手，都能夠利用離線狀態顯示旅行路線。然而Google利用本身優勢來開發新的客源以及做出不同的市場定位，除了營造出差異性之外，也可能對一些訂房及訂機票網頁會有一定程度的衝擊。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》