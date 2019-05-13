親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
谷歌開發者大會
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

「空服員被激到了」 學者估：長榮罷工同意票可能九成

NBA／雷納德幸運絕殺 暴龍氣走76人晉東區決賽

愛奇藝與Netflix結束合作 但可能不影響Netflix發展華語觀眾市場

2019-05-13 09:19楊又肇

愛奇藝執行長龔宇稍早透露，目前已經與Netflix結束合作，似乎讓Netflix進軍中國市場發展布局面臨中止。

分享

中國市場其實一直都是Netflix希望進入市場，不過也確實如Netflix執行長Reed Hastings，包含特殊網路環境與內容使用模式，都是讓Netflix對於進入中國市場必須加以評估的原因。

但這些限制並不代表Netflix就此放緩進入中國市場的腳步，在2017年時便與愛奇藝合作，透過內容授權方式將讓部分Netflix原創內容於愛奇藝平台上架，藉此讓中國境內使用者也能觀看Netflix原創內容。

同時，Netflix也進一步收錄華語內容電影、電視劇，以及紀錄片，同時也開始與中國、台灣在地電影及電視劇製作團隊合作，例如先前在公視上播放的《花甲男孩轉大人》、《天黑請閉眼》、《荼蘼》等植劇場作品就已經登上Netflix，而包含《雙城故事》、《罪夢者 (擺渡身)》在內華語內容也已經在Netflix平台上播放，接下來更預計推出《極道千金》、《彼岸之嫁》等台灣團隊參與原創內容，不久前則是收錄中國拍攝科幻電影《流浪地球》。

為了進一步鞏固華語觀眾，Netflix不但持續將收錄內容中文字幕化，藉此消弭語言隔閡，並且持續吸引中國地區以外的華語使用者觀看，另一方面則是持續增加華語在內電影、電視劇與紀錄片，例如在《世界小吃》中的「亞洲。嘉義」內容裡，便介紹嘉義市美食林聰明沙鍋魚頭、劉里長火雞肉飯、阿娥豆花，以及必須花費功夫製作的松山土窯羊肉，除了讓更多計畫來台灣旅遊的外國旅客認識台北以外鄉鎮，同時也能透過特色美食吸引目光。

分享

依照Netflix先前說法，希望能將各地區的特色內容、文化情感藉由影片呈現，並且以此吸引更多使用者觀看，同時也能透過讓使用者了解各地區特色，進而產生更多共鳴。另一方面，藉由Netflix的龐大平台規模，同時也能讓電影、電視劇或紀錄片創作者的作品被更多人觀看、品味。

雖然與愛奇藝合作中止，但Netflix依然有可能藉由其他方式進入中國市場，例如與有意布局電視市場的華為，或是與目前已經藉由電視產品發展更多市場機會的小米合作。而就目前發展模式，Netflix也有可能反向擴大鎖定中國以外市場的華語用戶族群，藉由將中國境內華語內容帶到地區提供觀看，即使未能順利進入中國市場，依然可以獲得許多華語用戶支持。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Netflix華語愛奇藝紀錄片

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

詐騙集團也慶祝母親節 FB假抽獎、假貼圖瘋傳中

2019-05-11 18:30

打疫苗會自閉？IG將抵制「反疫苗」及Hashtag

2019-05-11 14:57

臉書慶生新功能 限時動態打造個人化卡片

2019-05-10 11:02

歐盟執委：Google應與競爭者分享數據

2019-05-09 22:23

工程師自爆：為讓IE6衰退 YouTube前員工動了手腳

2019-05-06 20:14

YouTube雇用萬人投入影片內容校對 每年平均花費數百萬美元維護品質

2019-05-06 16:23

代號Project Libra可能是Facebook的加密貨幣支付平台服務

2019-05-06 16:21

YouTube原創影音內容開放免費觀看 但會夾帶廣告

2019-05-06 16:20

Firefox附加元件失效 Mozilla：已推出修復程式更新

2019-05-05 17:40

線上文件壓縮工具 支援各種圖片、影片格式和PDF

2019-05-02 22:07

Google改政策後 再推定期自動刪除歷史搜尋、定位紀錄

2019-05-02 15:28

搜尋廣告收入趨緩、歐盟巨額裁罰 Alphabet營收成長幅度下滑

2019-05-02 10:31

Spotify付費訂閱人數終於破億 但也使營運虧損擴大

2019-05-02 09:55

Netflix導入高品質音訊 讓使用者在觀看過程能聽見更多細節

2019-05-02 09:27

Facebook讓人工智慧 能以少許資料「舉一反三」學習

2019-05-02 09:18

臉書將大幅改版 私訊優先

2019-05-02 02:56

線上影片下載器 支援Reddit、IG、YouTube和Twitch

2019-05-01 16:42

Facebook大改革 Messenger、WhatsApp、IG 訊息互通！

2019-05-01 09:52

WhatsApp、Instagram同步更新 Facebook Dating約會服務進駐更多地區

2019-05-01 08:57

Facebook換上全新面貌藍色調 更著重真實互動關係

2019-05-01 08:35

免費文字分享服務 將內容貼上即可轉為短網址

2019-04-30 19:35

全年無休「唱出幽靈般聲音」 AI自動生成死亡金屬音樂

2019-04-30 15:19

2019年線上報稅系統教學 支援Windows、Mac免下載

2019-04-29 16:59

Google員工承諾保護彼此權益 避免遭受職場報復問題

2019-04-29 09:18

寵物頻道也瘋「知識型」 YouTube網紅新趨勢 家鼠也能當主角

2019-04-28 18:19

臉書出重手！嚴打心理測驗防用戶個資外洩

2019-04-26 11:10

賺錢不用出門！Google Jobs推出「在家工作」

2019-04-25 15:55

FB看過的貼文找不到？只需一個單字列出所有貼文

2019-04-24 17:08

93%民眾警覺資安隱私 近40%願出售部分資訊

2019-04-24 15:00

別再用這幾組密碼 調查：連續數字最容易被駭

2019-04-23 17:50

臉書培訓台灣人才 擴大支援廣告代理商

2019-04-23 16:54

Google搜尋新招！加上這個新指令 搜得更快更精準

2019-04-23 12:10

你的身體裡有設計魂嗎？Can’t Unsee測驗設計敏感度評分

2019-04-21 19:56

Facebook計畫打造全新數位助理服務 預計涵蓋旗下服務產品

2019-04-21 10:27

臉書：數百萬Instagram用戶密碼可被臉書員工搜到

2019-04-19 07:48

再爆爭議！臉書：3年來「無意間上傳」150萬用戶電郵個資

2019-04-18 17:05

年輕人愛用的「半括號」是什麼意思？幾個用法一次搞懂

2019-04-16 21:21

太神奇！這網站幫你把老舊黑白照片還原成彩色

2019-04-16 19:06

瀏覽器大屠殺！直擊Pwn2Own 駭進特斯拉競賽

2019-04-16 16:52
看更多

熱門文章

WWDC將發表什麼？iOS 13多項更新、Apple Watch更…

2019-05-12 18:14

線上PDF轉檔集合 Word、Excel、文字和圖片等格式互轉

2019-05-12 19:51

本意教人如何使用滑鼠 「微軟接龍」入選世界電子遊戲名人堂

2019-05-12 22:01

愛奇藝與Netflix結束合作 但可能不影響Netflix發展華語觀眾市場

2019-05-13 09:19

預計在新版macOS 10.15以獨立形式使用的Apple Music 將保留音樂管理、同步功能

2019-05-12 13:13

Google公開說明Fuchsia 但此項作業系統依然神祕

2019-05-12 12:54

傳台積電開始為蘋果量產新款A13處理器 預計用於秋季新機

2019-05-13 09:16

簡單掃／iRobot Roomba i7+ 免除頻繁清理集塵盒的困擾、節省更多時間！

2019-05-12 13:12

HTC透露將在今年第三季推出新款區塊鏈手機Exodus 1s

2019-05-13 09:12

Motorola新手機也採21:9顯示螢幕 搭載三星Exynos 9609處理器

2019-05-13 09:11

Toyota攜手Panasonic成立合資公司 將以智慧城市發展為目標

2019-05-12 13:07

以Lyft Rentals為稱 Lyft正在舊金山市區測試汽車租賃服務

2019-05-13 09:21

17 Media攜手台視、So-net 運用直播創造電視節目與手機遊戲媒合互動效果

2019-05-12 13:08

Mozilla計畫在Firefox加入更安全的超級隱密瀏覽模式

2019-05-13 09:16

Hugo Barra轉向推動Oculus VR業務 將建立虛擬視覺生態系統

2019-05-12 13:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top