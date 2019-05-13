愛奇藝與Netflix結束合作 但可能不影響Netflix發展華語觀眾市場

愛奇藝執行長龔宇稍早透露，目前已經與Netflix結束合作，似乎讓Netflix進軍中國市場發展布局面臨中止。

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中國市場其實一直都是Netflix希望進入市場，不過也確實如Netflix執行長Reed Hastings，包含特殊網路環境與內容使用模式，都是讓Netflix對於進入中國市場必須加以評估的原因。

但這些限制並不代表Netflix就此放緩進入中國市場的腳步，在2017年時便與愛奇藝合作，透過內容授權方式將讓部分Netflix原創內容於愛奇藝平台上架，藉此讓中國境內使用者也能觀看Netflix原創內容。

同時，Netflix也進一步收錄華語內容電影、電視劇，以及紀錄片，同時也開始與中國、台灣在地電影及電視劇製作團隊合作，例如先前在公視上播放的《花甲男孩轉大人》、《天黑請閉眼》、《荼蘼》等植劇場作品就已經登上Netflix，而包含《雙城故事》、《罪夢者 (擺渡身)》在內華語內容也已經在Netflix平台上播放，接下來更預計推出《極道千金》、《彼岸之嫁》等台灣團隊參與原創內容，不久前則是收錄中國拍攝科幻電影《流浪地球》。

為了進一步鞏固華語觀眾，Netflix不但持續將收錄內容中文字幕化，藉此消弭語言隔閡，並且持續吸引中國地區以外的華語使用者觀看，另一方面則是持續增加華語在內電影、電視劇與紀錄片，例如在《世界小吃》中的「亞洲。嘉義」內容裡，便介紹嘉義市美食林聰明沙鍋魚頭、劉里長火雞肉飯、阿娥豆花，以及必須花費功夫製作的松山土窯羊肉，除了讓更多計畫來台灣旅遊的外國旅客認識台北以外鄉鎮，同時也能透過特色美食吸引目光。

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依照Netflix先前說法，希望能將各地區的特色內容、文化情感藉由影片呈現，並且以此吸引更多使用者觀看，同時也能透過讓使用者了解各地區特色，進而產生更多共鳴。另一方面，藉由Netflix的龐大平台規模，同時也能讓電影、電視劇或紀錄片創作者的作品被更多人觀看、品味。

雖然與愛奇藝合作中止，但Netflix依然有可能藉由其他方式進入中國市場，例如與有意布局電視市場的華為，或是與目前已經藉由電視產品發展更多市場機會的小米合作。而就目前發展模式，Netflix也有可能反向擴大鎖定中國以外市場的華語用戶族群，藉由將中國境內華語內容帶到地區提供觀看，即使未能順利進入中國市場，依然可以獲得許多華語用戶支持。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》