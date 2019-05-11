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打疫苗會自閉？IG將抵制「反疫苗」及Hashtag

2019-05-11 14:57INSIDE

社群軟體Instagram。 歐新社資料照
社群軟體Instagram。 歐新社資料照
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近年來，歐美持續出現許多反疫苗言論，像是「打疫苗會導致自閉」、「疫苗含有重金屬」透過社交媒體特性迅速傳播，不僅導致2歲以下未施打疫苗的兒童比例增加，麻疹病例更驟增了13倍。

Instagram於稍早在舊金山（San Francisco）舉行的新聞發布會上宣布，即將開始隱藏「反疫苗」搜索結果，以及讓使用者搜尋不到這些企圖阻止民眾接種疫苗的主題標籤（#；Hashtag）。

Instagram的全球公共政策負責人卡麗娜·牛頓（Karina Newton）表示「如果標籤所連結的文章含有很高比例的已知疫苗錯誤資訊，我們就會完全阻止這個標籤。」

Instagram表示，世界衛生組織（WHO；World Health Organization）已證實這些反疫苗的訊息為錯誤的，不應於網路上宣傳這些假訊息誤導民眾。其實反疫苗的假訊息陸續傳出之後，Facebook一直面臨越來越大的壓力；他們必須要思考如何才能夠避免這樣的假新聞四處傳播。即使Facebook在兩個月前宣布將嚴格控管反疫苗的假訊息，但其成效還是很有限。

Instagram表示他們將嚴格審查假訊息的文章，並使用機器學習來協助阻止相關的主題標籤。如果標籤具有「高比例」的錯誤訊息，則會自動被禁止使用。Instagram 還計畫將為搜索疫苗相關訊息的民眾，提供正確相關的疫苗訊息，但目前這項計畫還在規劃當中。

此外，Instagram也宣布正在建立一個工具來讓被刪除貼文的使用者「上訴」的功能，例如使用者其中一篇關於反疫苗的文章被系統刪除，將可以請求Instagram重新審核。而該文章將會發送給其他不同的使用者，如果他們認為這篇文章的真實性很高，不應該被刪除，則使用者的這篇文章將會自動復原。

Instagram的社區營運總監貝蒂娜費爾曼（Bettina Fairman）表示這樣的上訴功能還正在測試當中，但他期望能夠在未來幾個月能夠上線並且運用在不同類型及主題的內容。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫苗Instagram麻疹

INSIDE

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