工程師自爆：為讓IE6衰退 YouTube前員工動了手腳

IE（Internet Explorer）是2002-2003年最普遍的網頁瀏覽器之一，市占率高達95%；但隨著其他瀏覽器 Mozilla Firefox（2004年）及Google Chrome（2008年）的推出，到了2015年IE瀏覽器市占率僅剩下15.71%；並逐漸地淡出主流瀏覽器的市場。

在IE瀏覽器這整個衰退中過程中，時任YouTube工程師爆料，當時是他們動手把IE6（當時IE瀏覽器版本）推下萬丈深淵。

大約10年前，YouTube的IE6用戶佔所有YouTube流量的18％左右。但對於網頁開發工程師來說，IE6瀏覽器太過老舊，還需要增加UI相容性，導致工程師的工作量倍增。因此一群YouTube工程師悄悄地展開削弱IE6的計劃。

前Google及YouTube工程師Chris Zacharias透露，「我們只在IE6用戶的YouTube網頁上顯示一個簡單的橫幅廣告。」而那則橫幅廣告是一篇警告訊息「您使用的瀏覽器很快將被淘汰，請下載其他較新的瀏覽器」，並且隨機放上Firefox、IE8、Chrome以及Opera等較新瀏覽器的載點。

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值得一提的是，當時Google剛收購了YouTube，兩間公司的資料庫以及溝通管道尚未完全整合。此外，他們也發現公司內部高層都是使用「非」IE6的瀏覽器，因此這群 YouTube 工程師認為這是不容錯過千載難逢的好機會，成立了一組稱為「OldTuber」的特殊權限群組，繞過Google執行自己的更新檔，執行所謂的削弱計畫。

該橫幅廣告出現的時間在2009年7月，各大媒體報導後理所當然就東窗事發。而第一位來找這群工程師的人是 Google公關部的長官並詢問這樣做的原因。Zacharias表示當時對於他們立場的解釋，並且提供了一套能夠提供給媒體的「公關說法」。

除公關部外，Google公司內的律師也想要了解為何會有廣告，擔心若是首先推薦Chrome作為用戶的新選擇將有違反歐盟「反競爭行為」。工程師解釋橫幅廣告是隨機顯示四種較新的瀏覽器，只是其中包含了Google 的瀏覽器產品之後，律師沒有追問下工程師回到了自己的辦公室。

而更有趣的是，Google其餘部門也跟進；Google Docs團隊同樣添加了類似的IE6警告橫幅廣告。導致 YouTube中來自IE6的流量下降了10%以上。而其他瀏覽器的流量也相對增加，Zacharias表示「效果比我們團隊想像中還要好。」

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《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》