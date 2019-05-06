YouTube原創影音內容開放免費觀看 但會夾帶廣告

去年透過上傳100部夾帶廣告的好萊塢電影完整內容，藉此測試全新經營獲利模式，YouTube稍早證實如傳聞所指，將推出夾帶廣告內容的原創影音內容，並且藉由免費觀看吸引更多使用人數，進而透過廣告曝光增加獲利。除此之外，Google似乎也開始在YouTube平台測試商品導購模式，預計配合旗下Google Express購物平台完成消費，讓YouTube平台能有更多自主獲利能力。

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由於日益增長觀看人數與使用流量，YouTube每天營運成本可說是持續壘加，因此除了廣告曝光、內容合作，YouTube仍須尋找更多獲利模式支撐本身經營發展。

而在去年被人發現悄悄上傳100部夾帶廣告的好萊塢電影完整內容，疑似測試全新經營獲利模式，YouTube在稍早對外聲明中證實開放夾帶廣告內容，並且以免費形式提供觀看的YouTube原創影音內容，除了可讓本身投資打造的原創影音內容能被更多人觀看，同時也能藉由龐大觀看流量帶動豐厚的廣告營收，因此也能吸引更多廣告廠商合作。

相比Netflix仍維持採用付費訂閱，並且依照使用需求制定不同計費方式，讓使用者能有更具彈性選擇，YouTube則是反過來利用本身每月超過20億人的活躍使用率，透過更高觀看流量、時間換取驚人廣告曝光量，藉此增加實質營收之餘，同時也能讓原創影音內容能有更高使用率，而非呈現曲高和寡的尷尬情況。

除了藉由廣告內容增加更高營收，YouTube目前也可能開始測試全新獲利方式，例如在YouTube廣告內容埋入商品導購連結，當使用者點按連結之後，就會自動導向Google Express購物頁面完成結帳，而YouTube則可藉由完成導購抽取分潤。

類似的應用，其實在先前就有不少相近的技術運用在影音服務，或是網站內容，讓使用者瀏覽網頁過程時，更容易產生直接購買行為。

不過，目前此項測試似乎僅在美國境內以特定規模形式測試，暫時還無法確認是否會擴展到更多市場應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》