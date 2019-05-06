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代號Project Libra可能是Facebook的加密貨幣支付平台服務

2019-05-06 16:21楊又肇

華爾街日報報導指稱，Facebook在一年多前便投入代號名為Project Libra的加密貨幣支付平台服務，同時不僅侷限應用在Facebook旗下服務，更可對應其他網路服務平台。

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在此之前，其實Facebook很早就已經投入區塊鏈技術應用，同時過去也曾在Messenger及WhatsApp提供線上轉帳服務，而此次更傳出Facebook代號名為Project Libra (天秤座)的加密貨幣支付平台服務已經投入發展超過一年多，顯示Facebook也希望在線上交易市場挖掘更多獲利機會。

通常加入提供線上交易服務，除了可以透過分潤抽成獲利之外，更可進一步描繪使用者可能的消費行為，或是分析那些商品在什麼情況下會有明顯銷售成長，藉此擬定更精準的內容行銷，因此對於同樣以廣告獲利為主的Facebook，開始提供自有線上交易服務的話，勢必更佳有利於本身廣告業務與服務發展。

而去年成立自有區塊鏈技術團隊，並且傳出投入自有加密貨幣發展的消息後，相關消息更指稱Facebook計畫建立交易金流規模達10億美元的服務項目，同時不僅能應用在本身服務平台，更可涵蓋其他網路服務平台使用，因此預期將會與PayPal服務直接競爭。

若以目前Facebook每月活躍使用人數超過20億，加上目前Facebook逐漸將電商購物服務與本身平台深入綁定，未來若順利推行自有加密交易服務的話，勢必將能帶來更大交易金流規模。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

區塊鏈技術Facebook加密貨幣

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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