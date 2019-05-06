YouTube雇用萬人投入影片內容校對 每年平均花費數百萬美元維護品質

YouTube執行長Susan Wojcicki稍早確認，目前YouTube平均每月已經有超過20億名觀看人數，同時平均每人每天花費2.5小時觀看YouTube內容。

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藉由這樣的數據，YouTube認為本身服務發展規模已經難以被其他競爭對手超越，同時在原創內容競爭更比Netflix在內品牌有更大發展機會。

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同時，YouTube也強調目前持續致力維持品牌形象，並且在維持既有言論自由與創意發展之下，更藉由人工智慧系統協助識別判斷違反暴力、歧視、仇恨或假新聞在內影片，但也維持傳統人力審核方式過濾可能被系統誤判為違反規範內容。

依照路透新聞報導指出，YouTube在2019年第一季內就已經透過人力審核超過100萬支被系統判斷具有恐攻內容影片，其後發現其中約9萬支影片確實違反使用規範，藉此避免更多影片內容遭系統誤判，進而發揮YouTube平台凝聚更多影音內容的價值。

目前YouTube約有超過1萬人投入影片內容校對，同時也平均每年投入數百萬美元金額設法讓平台收錄內容更佳適合讓所有人觀看、分享，並且將低影片內容帶來仇恨、歧視、負面等影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》