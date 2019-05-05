Firefox附加元件失效 Mozilla：已推出修復程式更新

圖／取自inside 分享 facebook

使用Firefox瀏覽器的讀者在昨日是否發現所有的附加元件都無法使用呢？據了解，由於Mozilla證書問題，讓Firefox瀏覽器的所有附加元件失效，無法正常使用。

Mozilla於官方表示，問題來自他們所採用的過渡證書過期，導致附加元件無法通過認證而不能使用或安裝。目前對於一般用家暫時未有解決方法，不過若用開發者或Nightly版本的話，可在「about:config 」中，把「 xpinstall.signatures.required 」設定為「False」，就可以正常使用附加元件。另一個方法則是使用附加元件除錯功能，然後手動載入附加元件的.xpi 檔案。

Mozilla稍早於部落格宣布推出了一個修復程式，表示團隊已經確定並推出了針對Release、Beta和Nightly的所有Firefox瀏覽器桌面用戶的修復程式。修復程式將在接下來的幾個小時內自動應用於後台。不需要採取任何有效步驟來使附加元件恢復。

大多數用戶不需要手動設定，但如果已停用Studies（Mozilla用於對新功能進行A/B測試的功能），則需要重新啟用。

Firefox用戶可以透過以下步驟來檢查是否啟用了Studies：

Firefox選項/首選項- >隱私和安全- >允許Firefox安裝和執行Studies（向下滾動以查找設定）

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》