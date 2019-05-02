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線上文件壓縮工具 支援各種圖片、影片格式和PDF

2019-05-02 22:07免費資源網路社群

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Apowersoft是一家專注於多媒體、辦公室和行動裝置應用程式的開發商，但我更偏好這家公司提供的免費線上工具，例如Apowersoft免費線上影片下載器和線上影音轉換器都是很方便的服務，這些服務的特色是不用額外下載或安裝軟體，只要透過瀏覽器就能完成需要的工作，無論是螢幕錄影、錄音、文件壓縮、轉檔或PDF編輯一應俱全。不過有些人可能還是習慣使用軟體來完成手邊的工作，那也沒關係，Apowersoft也提供可安裝使用的軟體解決方案。

本文要介紹的「線上文件壓縮」工具來自Apowersoft，這是一個多合一檔案壓縮工具，提供壓縮圖片、影片或 PDF功能，無需註冊或安裝外掛，支援Google Chrome、Firefox等主流瀏覽器，這個壓縮工具的特性是所有功能皆可免費使用，沒有壓縮次數、文件數或檔案大小等限制，也支援所有常見檔案格式。

Apowersoft線上文件壓縮工具提供中文在內多國語言介面，操作上相當簡單，只要將支援的檔案格式拖曳到網頁中，上傳後進行相關選項設定即可壓縮、減少檔案大小，線上工具的缺點是必須將檔案上傳才能處理，遇到較大的影片檔可能會比較耗費時間，若檔案數量太多或檔案太大建議還是使用一般軟體壓縮。

網站名稱：Apowersoft線上文件壓縮

網站鏈結：https://www.apowersoft.tw/compress-file-online

使用教學

接下來的示範教學以簡體中文版擷圖，透過上面網址打開會是正體中文版，可能在文字顯示會有些不同，但整體操作方式沒有差異。

STEP 1

開啟 Apowersoft 線上文件壓縮工具，點選中間的「點擊新增文件」選擇要壓縮的檔案，這項服務支援一般常見的圖片、影片格式和PDF，包括 JPG、JPEG、PNG、GIF、TIF、TIFF和MP4、AVI、MOV、RMVB、MTS、TS、3GP和WMV等格式皆可。

STEP 2

依照上傳的檔案類型不同，Apowersoft也會出現不同的設定選項，例如PDF文件只會讓使用者選擇壓縮選項：縮小優先（盡量讓檔案越小越好）、普通壓縮或清晰優先（可能無法獲得最小容量），設定後點選「壓縮」就能開始進行。

STEP 3

如果上傳的是影片檔案，則會出現壓縮選項、輸出格式或解析度等項目。

除了可快速調整畫質、解析度，也能在壓縮後轉換影片格式，選擇後點選「壓縮」就會開始進行，不過要注意的是必須等待上傳完成才能壓縮，如果影片檔案太大就會耗費較多時間，也不如一般編輯軟體選項來得完整。

STEP 4

壓縮完成後Apowersoft會顯示壓縮前、壓縮後檔案大小對照以及整體壓縮率，點選下方的藍色按鈕「下載全部文件」就能獲取經壓縮的新檔案。

記得先自己預覽一下看看成果是否符合預期，畢竟經過壓縮可能在畫質與流暢度方面都會有所影響，若不滿意可再回到網頁調整，重複測試幾次應該就能得出兼具檔案大小和品質的檔案。

值得一試的三個理由：

1.免費線上壓縮工具，支援圖片、影片和PDF

2.依照檔案格式提供不同的設定選項

3.無需下載或安裝軟體，亦沒有壓縮次數、文件大小等限制

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

PDF瀏覽器

免費資源網路社群

免費資源網路社群成立於2006年，是一個以免費資源為主題的網站，第一版開始於學生時期，因為站長喜歡找尋網路上的免費服務，決定將這些資料收集起來，後來加入介紹及圖文使用教學，成為今日的面貌。
https://free.com.tw/
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