親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
三星摺疊機出包
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

一國兩制風波延燒 宋楚瑜：這4字沒從我嘴巴說出去過

Google改政策後 再推定期自動刪除歷史搜尋、定位紀錄

2019-05-02 15:28INSIDE

圖／取自Google
圖／取自Google
分享

隨著應用服務普及，隱私資安問題成了近幾年來科技公司們不得不正視的重要議題，隱私風波讓公司股價重挫，相繼引來政府當局關切。去年，Google罕見更改隱私政策，開放用戶到個人Google帳號，刪除搜尋歷史紀錄，連同Google伺服器端的紀錄刪除，Google在近日在官方部落格發表新的功能，讓用戶能更方便定期自動刪除定位歷史記錄與瀏覽器搜尋、應用服務紀錄。

操作方法非常簡單，只要在Google個人帳戶頁面找到網路與應用活動記錄，選擇自動刪除（Choose to delete automatically）的功能，就可看到三個選項包含：「手動刪除」、「保留18個月」以及「保留3個月」。此功能包括Chrome瀏覽歷史記錄，以及在Android上Google探索功能、在Google Map上位置搜尋，以及使用過的App推播歷史記錄。

不過在刪除之前，用戶們需要注意，由於Google個性化服務所仰賴的是大量的個人數據，若是選擇刪除後可能也會影響個性化服務的精確程度，雖然仍然可以正常使用服務功能，但是無可避免會造成使用體驗上的影響。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

資安Google瀏覽器Chrome

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

Netflix導入高品質音訊 讓使用者在觀看過程能聽見更多細節

2019-05-02 09:27

Facebook讓人工智慧 能以少許資料「舉一反三」學習

2019-05-02 09:18

Facebook大改革 Messenger、WhatsApp、IG 訊息互通！

2019-05-01 09:52

WhatsApp、Instagram同步更新 Facebook Dating約會服務進駐更多地區

2019-05-01 08:57

Facebook換上全新面貌藍色調 更著重真實互動關係

2019-05-01 08:35

搜尋廣告收入趨緩、歐盟巨額裁罰 Alphabet營收成長幅度下滑

2019-05-02 10:31

Spotify付費訂閱人數終於破億 但也使營運虧損擴大

2019-05-02 09:55

臉書將大幅改版 私訊優先

2019-05-02 02:56

線上影片下載器 支援Reddit、IG、YouTube和Twitch

2019-05-01 16:42

免費文字分享服務 將內容貼上即可轉為短網址

2019-04-30 19:35

全年無休「唱出幽靈般聲音」 AI自動生成死亡金屬音樂

2019-04-30 15:19

2019年線上報稅系統教學 支援Windows、Mac免下載

2019-04-29 16:59

Google員工承諾保護彼此權益 避免遭受職場報復問題

2019-04-29 09:18

寵物頻道也瘋「知識型」 YouTube網紅新趨勢 家鼠也能當主角

2019-04-28 18:19

臉書出重手！嚴打心理測驗防用戶個資外洩

2019-04-26 11:10

賺錢不用出門！Google Jobs推出「在家工作」

2019-04-25 15:55

FB看過的貼文找不到？只需一個單字列出所有貼文

2019-04-24 17:08

93%民眾警覺資安隱私 近40%願出售部分資訊

2019-04-24 15:00

別再用這幾組密碼 調查：連續數字最容易被駭

2019-04-23 17:50

臉書培訓台灣人才 擴大支援廣告代理商

2019-04-23 16:54

Google搜尋新招！加上這個新指令 搜得更快更精準

2019-04-23 12:10

你的身體裡有設計魂嗎？Can’t Unsee測驗設計敏感度評分

2019-04-21 19:56

Facebook計畫打造全新數位助理服務 預計涵蓋旗下服務產品

2019-04-21 10:27

臉書：數百萬Instagram用戶密碼可被臉書員工搜到

2019-04-19 07:48

再爆爭議！臉書：3年來「無意間上傳」150萬用戶電郵個資

2019-04-18 17:05

年輕人愛用的「半括號」是什麼意思？幾個用法一次搞懂

2019-04-16 21:21

太神奇！這網站幫你把老舊黑白照片還原成彩色

2019-04-16 19:06

瀏覽器大屠殺！直擊Pwn2Own 駭進特斯拉競賽

2019-04-16 16:52

為什麼外媒說 YouTube的黃金時代已結束？

2019-04-15 15:52

迪士尼公布串流影片服務 Disney+ App 將於11月推出 每月 6.99美元

2019-04-15 08:01

原因不明！臉書、IG全球大當機

2019-04-14 19:02

迪士尼確認串流影音服務Disney+將於11/12上線、公布實際收費等細節

2019-04-13 18:33

YouTube將效仿Netflix 打造使用者可決定劇情走向的節目內容

2019-04-12 14:29

Windows限定！Chrome內建掃毒 一鍵快速掃描惡意軟體

2019-04-11 20:20

Facebook打擊假資訊再出招 動態消息加「信任指標」

2019-04-11 16:52

同學都不想寫作業 兩名14歲高中生癱瘓學校Wi-Fi網路一周

2019-04-11 15:37

Google Cloud加強Windows應用服務相容、簡化原生雲端應用內容建造難度

2019-04-11 06:23

圈粉開戰！LINE與Yahoo互尬戰略大解碼

2019-04-10 14:59

追趕亞馬遜與微軟 Google Cloud持續擁抱開放、擴展更多服務據點

2019-04-10 09:21
看更多

熱門文章

AirPods 2 雷射鐫刻簡易開箱分享！值得買嗎？

2019-05-01 21:03

重登「陸」失敗 Google證實中國版搜尋引擎計畫已解散

2019-05-01 20:24

臉書將大幅改版 私訊優先

2019-05-02 02:56

Netflix導入高品質音訊 讓使用者在觀看過程能聽見更多細節

2019-05-02 09:27

Spotify付費訂閱人數終於破億 但也使營運虧損擴大

2019-05-02 09:55

Google改政策後 再推定期自動刪除歷史搜尋、定位紀錄

2019-05-02 15:28

臉書推新VR頭盔 功能更強大

2019-05-02 02:56

三星證實將在近期內公布 Galaxy Fold全新上市時間

2019-05-02 10:09

Facebook讓人工智慧 能以少許資料「舉一反三」學習

2019-05-02 09:18

打造智慧玩具跑車、迷你人工智慧機器人的Anki因資金困境面臨停業

2019-05-02 10:03

搜尋廣告收入趨緩、歐盟巨額裁罰 Alphabet營收成長幅度下滑

2019-05-02 10:31

鋼鐵人AI管家「賈維斯」 快成為我們與電腦互動的主要方式

2019-05-02 16:14

Valve自有虛擬實境頭戴裝置Index VR開放預訂 6月下旬出貨

2019-05-02 09:39

搭載升降式視訊鏡頭 realme回歸中國首發新機將以realme X為稱？

2019-05-02 09:44

臉書更新App 想遇同好幫你搭上線

2019-05-02 10:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top