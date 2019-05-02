Google改政策後 再推定期自動刪除歷史搜尋、定位紀錄

圖／取自Google 分享 facebook

隨著應用服務普及，隱私資安問題成了近幾年來科技公司們不得不正視的重要議題，隱私風波讓公司股價重挫，相繼引來政府當局關切。去年，Google罕見更改隱私政策，開放用戶到個人Google帳號，刪除搜尋歷史紀錄，連同Google伺服器端的紀錄刪除，Google在近日在官方部落格發表新的功能，讓用戶能更方便定期自動刪除定位歷史記錄與瀏覽器搜尋、應用服務紀錄。

操作方法非常簡單，只要在Google個人帳戶頁面找到網路與應用活動記錄，選擇自動刪除（Choose to delete automatically）的功能，就可看到三個選項包含：「手動刪除」、「保留18個月」以及「保留3個月」。此功能包括Chrome瀏覽歷史記錄，以及在Android上Google探索功能、在Google Map上位置搜尋，以及使用過的App推播歷史記錄。

不過在刪除之前，用戶們需要注意，由於Google個性化服務所仰賴的是大量的個人數據，若是選擇刪除後可能也會影響個性化服務的精確程度，雖然仍然可以正常使用服務功能，但是無可避免會造成使用體驗上的影響。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》