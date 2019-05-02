Netflix導入高品質音訊 讓使用者在觀看過程能聽見更多細節

2019-05-02 09:27 聯合新聞網 楊又肇



為了讓使用者能有更好觀看體驗，Netflix除了持續藉由更多合作與原創內容吸引目光，更進一步在顯示效果加入4K、HDR顯示效果，甚至與Sony旗下BRAVIA電視合作校色模式，讓使用者能獲得更好觀看視覺感受，在聲音方面更進一步導入杜比全景聲 (Dolby Atmos)，而此次更藉由導入高品質音訊 (High Quality Audio)，讓內容播放聲音能比擬錄音室呈現音質。

分享 facebook

在此次導入高品質音訊規格，Netflix將使原本以Dolby 5.1聲道規格播放聲音音質從192kbps提高到640kbps，而在杜比全景聲規格聲音則從原本448kbps提昇達768kbps，幾乎等同藍光光碟收錄音質，並且能比擬錄音室呈現音質，讓使用者能從聲音中聽出更多細節。

不過，與先前以付費版本區隔使用體驗的情況相同，對應杜比全景聲規格音訊輸出的音質表現，目前僅提供高級方案會員使用。

之所以導入高品質音訊，起源於Netflix在2017年底和達菲兄弟 (Duffer brothers)為瞭解觀眾在觀賞作品時會得到的體驗，一同在營造成客廳的環境中檢視《怪奇物語》第2季。而在播放第一集的某個飛車追逐場景聽起來不如混音階段般清晰，因此找來音效專家、動員工程團隊花費時間與心力導正，最後藉由提高音訊位元速率，成功解決《怪奇物語》第2季的問題，而Netflix也此時開始改善音訊表現效果。

除了聲音，Netflix先前已經針對影片畫質、網路傳輸等項目讓使用者能獲得最佳觀看體驗，例如在影片畫質增加4K、HDR規格，甚至藉由與Sony旗下BRAVIA電視合作校色模式，讓使用者能有更好視覺體驗，而在網路傳輸方面則進一步與在地電信業者合作，藉由增加在地傳輸節點方式提昇網路傳輸頻寬、串流速度，甚至更進一步改變網路封包壓縮方式，或是藉由離線下載方式，提供流暢的播放效果。

另外，Netflix也表示藉由持續導入再生能源利用，藉此降低全球串流播放運作時產生能源損耗，進而影響環境的情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》