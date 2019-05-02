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Spotify付費訂閱人數終於破億 但也使營運虧損擴大

2019-05-02 09:55聯合新聞網 楊又肇

稍早由Spotify公布2019財年第一季財報顯示，營收表現達15.11億歐元，相比去年同期成長3%，同時全球付費訂閱用戶也正式突破1億人規模。

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在接連宣布推出以廣告內容支撐、免費串流播放的行動版app，藉此讓更多使用者加入下載使用，顯然終於讓Spotify全球活躍用戶人數總和超過2.17億人，其中付費用戶人數達1億人，其餘則為以廣告支撐營運成本的免費版用戶。

而在付費人數增加情況下，總計產生13.85億歐元營收，相比去年同期成長34%，以廣告支撐的營運部分則產生1.26億歐元營收，相比去年同期也成長24%，但整體上卻形成4700萬歐元虧損，其中包含向歌曲版權持有者支付費用等支出，相比去年同期約增加600萬歐元虧損金額。

形成虧損原因，主要跟免費用戶人數增長有關，雖然付費人數相對也增加許多，但顯然免費用戶人數因為今年2月進軍印度市場，同時也陸續在更多地方開放免費串流播放的行動版app，使得營運成本支出增加。

此外，Spotify也透露包含員工紅利增加，以及稅務相關支出增加，同樣也造成本季營收減少原因。

在近期發展中，Spotify以影響其串流音樂服務於市場發展為由，向歐盟指控蘋果違反公平競爭，而蘋果後續則以公開聲明形式向Spotify反擊，認為Spotify僅希望透過App Store獲得好處，卻不打算任何貢獻。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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