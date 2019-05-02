搜尋廣告收入趨緩、歐盟巨額裁罰 Alphabet營收成長幅度下滑

2019-05-02 10:31 聯合新聞網 楊又肇



Alphabet稍早公布2019財年第一季財報，顯示營收達363.39億美元相比去年同期成長17%，但整體增長比例則比去年同期與前年同期增加26%幅度減少，其中最大營收來源依然是子公司Google，營收表現達361.69億美元，其他業務營收表現則為1.7億美元，但也形成8.68億美元虧損。

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而第一季營收成長幅度相比去年下滑，原因與歐盟今年初以Google搜尋服務涉及市場壟斷開罰，以及廣告營收趨緩有關，但仍使扣除營運支出項目後的收入達66.08億美元，同時行動裝置端的搜尋廣告業務依然是最大營收來源，其次則是YouTube廣告，以及Google Cloud營收。

從Google整體廣告營收達307.2億美元情況來看，廣告點按收入實際上比去年同期減少9%，但在每次點按的廣告收入則是提高5%，恰好呼應先前Google表示準備提高每次點按廣告收入的說法。

另外，Google執行長Sundar Pichai也說明Pixel系列手機在內硬體產品收入有不錯表現，但在財報中依然未透露具體銷售細節，不過Google透露Google Home系列與搭載Google Assistant的智慧產品銷量顯著，並且認為在全球市場處於領先地位。

至於Google以外業務收入表現方面，則是呈現8.68億美元虧損，相比去年同期的5.71億美元再次擴大。不過如果以目前Alphabet目前手持現金或等值物品總額達191.48億美元，相比去年同期167.01億美元增加許多情況來看，依然可以允許Google以外業務持續發展，甚至還能對外持續收購、投資，藉此擴展本身發展優勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》