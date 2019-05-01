線上影片下載器 支援Reddit、IG、YouTube和Twitch

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網路上有各種針對影音空間、社群網站設計的下載工具，大部分的平台都不會預設提供下載功能，必須要透過瀏覽器開啟頁面，點選播放才能看到內容，事實上這些都能使用特定的下載服務解決，協助使用者將圖片或影片檔案保存到電腦裡，例如我們最常見的YouTube或Facebook影片下載工具，如果你經常看免費資源網路社群，應該知道我多半建議使用者以無需安裝軟體方式也就是線上工具解決問題。

本文要介紹的「SocialSnapper」是一款線上下載服務，可協助使用者從社群媒體網站獲取圖片或影片檔案，支援服務包括Reddit、Instagram、YouTube和Twitch，操作方式很簡單，幾乎只要將網址貼上即可獲取下載鏈結，不用額外安裝軟體，當然在不同平台下使用也沒什麼問題。

綜合比較多人使用的Instagram和YouTube服務做簡單介紹，Instagram可以下載包括貼文、限時動態精選（Highlights）、一般限時動態和個人大頭貼，而YouTube則提供不同畫質、檔案類型或是單獨下載音訊或影片選項。

通常這類工具都無法提供非常長遠的服務，可能會因為各種原因而遭到平台阻擋、暫停或是下架，營運成本太高找不到正常營利管道也是難以生存的因素，不過網路服務多如牛毛，無法使用時尋找替代方案也不失為一個方法。

網站名稱：SocialSnapper

網站鏈結：https://socialsnapper.net/

使用教學

STEP 1

開啟SocialSnapper從上方選擇要下載的社群媒體網站，包括Reddit、Instagram、YouTube和Twitch，都是大家很熟悉、可能經常使用的網路服務。

下載方式很簡單，通常是將網址複製、貼上即可，若不確定該怎麼做，稍微看一下網站的網址範例，如果跟你的格式差不多那就正確。

STEP 2

從SocialSnapper可以下載限時動態，網址格式看起來像是：

https://www.instagram.com/stories/pseric/

後方使用者名稱改動一下即可，若要下載限時動態精選，以Instagram網頁版點選後可以獲取精選動態網址，將網址貼上就能透過SocialSnapper下載。

不過要注意的是為了避免被濫用，這項服務沒有提供批次打包、下載所有相片的功能，如果想備份Instagram 相片可參考「Instagram資料下載讓使用者完整備份相片影片、留言、訊息等個人記錄」教學。

STEP 3

YouTube影片的下載方式更簡單了，一樣是將影片網址、複製貼上就能下載所有可使用的格式。

SocialSnapper 除了可下載一般的.mp4、.webm和不同畫質影片外，還可單獨下載音訊或純影片檔案（沒有音樂），當然在檔案容量上會小一點，如果你單純需要畫面，也可以選擇類似的格式。點選「Download」即可下載，不用額外安裝軟體。

值得一試的三個理由： 1.線上相片、影片下載工具，無需下載安裝任何軟體 2.支援 Reddit、Instagram、YouTube 和 Twitch 3.IG 可下載限時動態和精選動態，YouTube 有多種格式可自動轉換

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》