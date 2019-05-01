WhatsApp、Instagram同步更新 Facebook Dating約會服務進駐更多地區

2019-05-01 08:57 聯合新聞網 楊又肇



除了宣布更新Messenger，並且將Facebook操作介面更新，Facebook在此次F8 2019也同步宣布包含WhatsApp、Instagram，以及Facebook Dating等服務更新項目。

分享 facebook

其中在WhatsApp更新部分，主要在於同樣採用端到端加密保護設計，讓使用者能在交談過程避免被竊聽，或是透過其他方式進行側錄，同時也進一步強化線上交易安全，讓印度等地區用戶可以更安心藉由WhatsApp進行線上轉帳服務。

Facebook也不忘強調接下來Messenger將能與WhatsApp、Instagram互通訊息，藉此讓使用者能更容易在Facebook旗下不同服務「溝通」，而無需麻煩地在不同app間切換，同時也能藉由端到端加密方式確保隱私安全。

不過，WhatsApp相較之下並沒有太功能上作太大調整，最主要還是導入端到端加密，以及與Messenger與Instagram互通訊息功能。

分享 facebook

而在Instagram方面，則是加入名為「創作者模式 (Creator Mode)」的拍照模式，讓使用者能更輕易拍攝更具質感影像，同時更強化線上電商與線上贊助功能，讓透過Instagram平台進行內容創作，或是以Instagram進行商品宣傳的使用者，可以更加容易地銜接交易買賣，甚至接受他人贊助捐款。

至於去年在F8 2018期間揭曉的Facebook Dating約會服務，則是加入名為「Secret Crush」的好友圈功能，讓使用者能藉由線上好友的朋友關係配對認識適合對象，進而產生全新互動。不過，Faceboo也表示使用者必須事先開啟Facebook Dating約會服務功能，系統才會進一步協助判斷適合使用者互動交往對象，避免造成不必要困擾。

目前Facebook Dating約會服務將會在美國地區之外，額外增加巴西、玻利維亞、智利、厄瓜多、蓋亞那、巴拉圭、祕魯、烏拉圭、蘇利南、寮國、菲律賓、新加坡、越南在內14個國家地區，預期之後也會持續擴展到更多地區。

此外，先前真偽行動裝置應用提供的Spark AR，目前也加入支援Windows PC與Mac平台使用，預計吸引更多人加入打造擴增實境趣味應用服務。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》