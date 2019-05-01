Facebook換上全新面貌，採全新藍色色調、更著重真實互動關係

2019-05-01 08:35 聯合新聞網 楊又肇



在此次F8 2019開發者活動上，Facebook宣布將更換全新設計面貌，其中不僅會將原本Facebook採用藍色色調作調整，在行動版與桌機版也會有大幅度的頁面調整，其中將以讓使用者能與更多人互動為設計方向。

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代號「FB5」的新版Facebook介面，預計會從今天開始先在美國境內逐步推行，稍晚時候才會進一步擴展到全球地區。

而在新版介面中，Facebook將以更加簡潔形式呈現，同時也預期會比照新版Messenger「瘦身」，並且加快整體傳輸速率，此外也將比照Facebook先前說明增加端到端加密與隱私內容保護等安全設計。相比行動版的設計，桌機版的介面調整服務顯然更加明顯，不但將原本四列設計調整為三列，藉此讓中間動態牆內容顯示區塊放大，同時也將好友限時動態比照行動版移到頁面上方，右側好友線上動態上方則加入建議社團，藉此讓使用者能透過參與更多社團動認識新朋友。

在整體互動上，Facecbook表示將會更加著重使用者與人之間互動關係，因此會增加使用者與家人、好友產生更多互動，同時也能藉由線上互動促進更多在現實生活中的交流。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》