親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
三星摺疊機出包
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

韓國瑜應該選總統嗎？老天鵝民調一面倒 77％希望他…

Facebook換上全新面貌，採全新藍色色調、更著重真實互動關係

2019-05-01 08:35聯合新聞網 楊又肇

在此次F8 2019開發者活動上，Facebook宣布將更換全新設計面貌，其中不僅會將原本Facebook採用藍色色調作調整，在行動版與桌機版也會有大幅度的頁面調整，其中將以讓使用者能與更多人互動為設計方向。

分享

代號「FB5」的新版Facebook介面，預計會從今天開始先在美國境內逐步推行，稍晚時候才會進一步擴展到全球地區。

而在新版介面中，Facebook將以更加簡潔形式呈現，同時也預期會比照新版Messenger「瘦身」，並且加快整體傳輸速率，此外也將比照Facebook先前說明增加端到端加密與隱私內容保護等安全設計。相比行動版的設計，桌機版的介面調整服務顯然更加明顯，不但將原本四列設計調整為三列，藉此讓中間動態牆內容顯示區塊放大，同時也將好友限時動態比照行動版移到頁面上方，右側好友線上動態上方則加入建議社團，藉此讓使用者能透過參與更多社團動認識新朋友。

在整體互動上，Facecbook表示將會更加著重使用者與人之間互動關係，因此會增加使用者與家人、好友產生更多互動，同時也能藉由線上互動促進更多在現實生活中的交流。

分享

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

Facebook將使Messenger服務更安全、更快 同時將推出桌機版本

2019-05-01 09:52

WhatsApp、Instagram同步更新 Facebook Dating約會服務進駐更多地區

2019-05-01 08:57

免費文字分享服務 將內容貼上即可轉為短網址

2019-04-30 19:35

全年無休「唱出幽靈般聲音」 AI自動生成死亡金屬音樂

2019-04-30 15:19

2019年線上報稅系統教學 支援Windows、Mac免下載

2019-04-29 16:59

Google員工承諾保護彼此權益 避免遭受職場報復問題

2019-04-29 09:18

寵物頻道也瘋「知識型」 YouTube網紅新趨勢 家鼠也能當主角

2019-04-28 18:19

臉書出重手！嚴打心理測驗防用戶個資外洩

2019-04-26 11:10

賺錢不用出門！Google Jobs推出「在家工作」

2019-04-25 15:55

FB看過的貼文找不到？只需一個單字列出所有貼文

2019-04-24 17:08

93%民眾警覺資安隱私 近40%願出售部分資訊

2019-04-24 15:00

別再用這幾組密碼 調查：連續數字最容易被駭

2019-04-23 17:50

臉書培訓台灣人才 擴大支援廣告代理商

2019-04-23 16:54

Google搜尋新招！加上這個新指令 搜得更快更精準

2019-04-23 12:10

你的身體裡有設計魂嗎？Can’t Unsee測驗設計敏感度評分

2019-04-21 19:56

Facebook計畫打造全新數位助理服務 預計涵蓋旗下服務產品

2019-04-21 10:27

臉書：數百萬Instagram用戶密碼可被臉書員工搜到

2019-04-19 07:48

再爆爭議！臉書：3年來「無意間上傳」150萬用戶電郵個資

2019-04-18 17:05

年輕人愛用的「半括號」是什麼意思？幾個用法一次搞懂

2019-04-16 21:21

太神奇！這網站幫你把老舊黑白照片還原成彩色

2019-04-16 19:06

瀏覽器大屠殺！直擊Pwn2Own 駭進特斯拉競賽

2019-04-16 16:52

為什麼外媒說 YouTube的黃金時代已結束？

2019-04-15 15:52

迪士尼公布串流影片服務 Disney+ App 將於11月推出 每月 6.99美元

2019-04-15 08:01

原因不明！臉書、IG全球大當機

2019-04-14 19:02

迪士尼確認串流影音服務Disney+將於11/12上線、公布實際收費等細節

2019-04-13 18:33

YouTube將效仿Netflix 打造使用者可決定劇情走向的節目內容

2019-04-12 14:29

Windows限定！Chrome內建掃毒 一鍵快速掃描惡意軟體

2019-04-11 20:20

Facebook打擊假資訊再出招 動態消息加「信任指標」

2019-04-11 16:52

同學都不想寫作業 兩名14歲高中生癱瘓學校Wi-Fi網路一周

2019-04-11 15:37

Google Cloud加強Windows應用服務相容、簡化原生雲端應用內容建造難度

2019-04-11 06:23

圈粉開戰！LINE與Yahoo互尬戰略大解碼

2019-04-10 14:59

追趕亞馬遜與微軟 Google Cloud持續擁抱開放、擴展更多服務據點

2019-04-10 09:21

周興哲新歌MV以iPhone拍攝製作，導演認為有利於拍攝彈性、演員真實情感流露

2019-04-09 16:54

LINE擴大招募50位工程師 暑期實習0.3％錄取率

2019-04-09 15:18

從一千下修到四百個...打擊垃圾訊息 推特限制每日可追用戶數

2019-04-09 10:41

不用註冊的免費圖庫Picjumbo 高畫質下載可商業使用

2019-04-07 21:30

厭倦狂跳出「同意使用Cookie」？自動隱藏惱人通知

2019-04-06 21:31

相較改善不良影片氾濫問題 YouTube過去似乎更傾向「無視」

2019-04-06 09:15

思科最新報告：駭客組織在臉書兜售消費者個資

2019-04-06 09:08
看更多

熱門文章

長銷款iPhone 6s有多實用？ 細數贏過Xs的4優點

2019-04-30 11:34

三星施壓 iFixit從官網撤下Galaxy Fold拆解報告

2019-04-30 17:37

新款iPhone配送18W豆腐頭、Lightning轉Type C電源線？

2019-04-30 20:02

Galaxy S10 5G傳自燃 三星否認是故障

2019-04-30 21:48

Facebook換上全新面貌，採全新藍色色調、更著重真實互動關係

2019-05-01 08:35

美官方公布「惡名市場」名單 淘寶、蝦皮等名列其中

2019-04-30 19:09

免費文字分享服務 將內容貼上即可轉為短網址

2019-04-30 19:35

HTC與中華電5G合作 北流中心演示全新即時VR360

2019-04-30 17:30

《軒轅劍龍舞雲山》成蘋果5月「瘋武俠」主打遊戲

2019-04-30 19:40

宏達電揪海內外大咖 打造5G和VR生態鏈

2019-04-30 22:56

全年無休「唱出幽靈般聲音」 AI自動生成死亡金屬音樂

2019-04-30 15:19

WhatsApp、Instagram同步更新 Facebook Dating約會服務進駐更多地區

2019-05-01 08:57

Facebook將使Messenger服務更安全、更快 同時將推出桌機版本

2019-05-01 09:52

Oculus Quest、Oculus Rift S上市時間確認 台灣也能買得到

2019-05-01 08:40

AMD確認推出 附上執行長簽名的黃金版Ryzen 7 2700X處理器

2019-05-01 09:22

三星再增加一款可垂直使用藝術電視 「The Sero」系列

2019-05-01 09:42

Facebook智慧顯示器Portal開放加拿大銷售 今年秋季進入歐洲市場

2019-05-01 09:04

共享行動電源服務ChargeSPOT正式進軍台灣 提供異地租借、歸還

2019-05-01 09:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top