Facebook將使Messenger服務更安全、更快 同時將推出桌機版本

2019-05-01 09:52 聯合新聞網 楊又肇



經歷去年在隱私問題上的批評，Facebook執行長在此次F8 2019開發者大會上強調將更專注在端到端的加密安全，並且如先前說明將會加強Messenger與WhatsApp、Instagram連動，同時也會強調確保用戶隱私、降低沉迷與資料儲存安全。

在此次宣布消息中，確定將會在今年內釋出代號「LightSpeed」的全新Messenger app，同時也會推出全新獨立運作的桌機版Messenger服務，讓使用者能更方便透過手機、桌機或筆電無縫溝通。

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從去年推出的「Messenger 4」版本中，開始將上方繁雜頁面精簡為4個，同時也讓整體介面變得更加簡單，甚至進一步讓傳輸速度提昇，並且加入對話串回覆、10分鐘內回收誤傳訊息，以及深色模式等功能，Facebook在此次更新更進一步將Messenger app體積精簡至30MB以下，相比「Messenger 4」版本約減少70MB左右，同時比其他app傳輸速度更增加7倍左右，甚至能以端到端加密方式確保Messenger交談隱私安全。

此外，Facebook也確認新版Messenger將能與WhatsApp、Instagram線上好友連動，同時針對家人、親密好友額外提供專屬欄位，讓使用者能以此集中觀看家人或好友限時動態、分享照片或影片，同時也能藉由類似「影片趴」功能讓線上多名好友一同觀看相同影片，並且能透過文字、圖片傳訊互動，或是透過線上影音交談互動。

而相比過往在桌機操作通常需要透過開啟網頁版Facebook，才能進一步使用Messenger功能的情況，Facebook此次更首次宣布推出獨立運作的桌機版Messenger app，讓使用者能更容易透過Windows PC或Mac使用Messenger服務與線上好友、家人聯繫。

至於在企業應用部分，Facebook也進一步加強企業用戶透過Messenger與客戶互動模式，除了持續藉由Chatbot提供更多服務應用功能，更增加全新會議系統讓企業用戶能以此打造各類線上預約服務，讓客戶能以此完成線上預約，或是變更預約項目。

新版Messenger預計會在今年內釋出更新，而Facebook表示相關功能已經在進行測試，預計會在近期內陸續開放更新。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》