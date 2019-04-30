免費文字分享服務 將內容貼上即可轉為短網址

分享 facebook

早期有一種免費服務很受歡迎，將一大串文字、鏈結或程式碼貼上即可產生短網址的文字分享工具，或許是因為以前即時通訊軟體對於訊息字數有限制，或是一些資訊無法正常在BBS或討論區交流，必須換個方式加上密碼保護，事實上現在也比較少人使用了，唯獨縮網址依然有一定的使用率（畢竟現在使用 Ptt 的朋友還是很多）。如果想快速建立一個其他人可以看到內容的簡易網頁，我推薦使用Telegraph或Itty bitty可快速產生網頁，或是將Email寄到指定信箱就能轉為網址的Publishthis.email都非常好用。

本文要介紹的「Pasted.co」是一個免費文字分享工具，前身是知名的TinyPaste，如果有一定網齡的話應該聽過，這個服務無需註冊就能使用，允許使用者將內容直接複製貼上（亦可顯示程式碼），設定標題後即可將文字內容轉為網址，讓其他人透過鏈結存取你分享的內容。

就我所知Pasted.co或類似服務多半以流量方式獎勵使用者，像是BT種子或一些免空下載鏈結時常會以相關服務包裝（或透過縮網址轉換鏈結），讓分享者透過點擊進入的流量獲取收益，這也是文字分享或縮網址服務的營利方式，說穿了其實就是廣告和流量。

Pasted.co支援為網址加入密碼保護，必須輸入特定密碼才可存取網址內容，此外，如果你分享的是程式碼，還可開啟程式碼色彩（Code Highlighting）功能，同時顯示行數讓瀏覽者更易閱讀。

網站名稱：Pasted.co

網站鏈結：http://pasted.co/

使用教學

STEP 1

開啟 Pasted.co 網站，直接設定要分享的標題、內文，上方還有一排簡易的樣式工具列，可以設定文字粗體、斜體、底線、刪除線或插入影片網址，當然也能設定文字顏色或大小。

不過編輯器並非所見即所得，設定樣式會以短代碼方式顯示，在產生鏈結後才會看到效果。

STEP 2

預設情況下只要開啟產生後的網址就能看到文字內容，若要讓鏈結更安全一些（當然，這只是很基本的防護，還是別分享太過私密或重要的資訊），可在下方 Password to view? 設定要瀏覽時必須輸入的密碼。

STEP 3

按下綠色「Submit」按鈕後會送出、將內容轉為 pasted.co 鏈結，複製這段網址貼給其他人就能從網頁上檢視你分享的文章或程式碼。

STEP 4

如果你在建立網址前有設定檢視密碼，開啟鏈結後會要求輸入密碼才能繼續，而這個密碼是無法重設的，若密碼真的打不開，也只能重新建立一個新鏈結。

從下圖 Pasted.co 擷圖可以看到中文內容可以正確顯示，不會產生亂碼問題，頁面右下角還有最後更新時間、檢視次數資訊，為了安全起見，Pasted.co 不允許搜尋引擎爬蟲來索引網站，因此透過這項服務分享的內容應該都會非常隱私。

如果你希望日後可以管理自己分享過的內容，或是透過 Pasted.co 獲取實際收益，也可免費註冊一個帳號，根據首頁說明，Pasted.co 擁有最高單價的廣告、最低支付金額（只要達到 $5 美元就能申請付款，支援 PayPal、Payoneer 或 Bitcoin），並能檢視相關統計報表。

值得一試的三個理由： 1.Pasted.co 前身是知名的文字分享服務 Tinypaste / Tny.cz 2.將文字內容或程式碼貼上即可產生分享鏈結 3.內建密碼保護、程式碼上色和顯示行數等功能

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》