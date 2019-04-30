全年無休「唱出幽靈般聲音」 AI自動生成死亡金屬音樂

DADABOTS ᴏғғɪᴄɪᴀʟ youtube 分享 facebook

在過去的一個月裡，一個YouTube頻道Dadabots已經無止盡的使用人工智慧生成並播放死亡重金屬音樂。而這演算法由音樂技術專家卡爾（CJ Carr）和祖科夫斯基（Zack Zukowski）設計並參與製作。

Dadabots的設計方法包括從單位音樂藝術家得到一個樣本，來做為音樂基底重複製作成整張專輯，利用這些歌再分成數千個小樣本並重製多達數萬次來開發AI，並持續模擬讓它最後能夠學會並產生更多可識別的音樂元素，接著開始自動產生聲音。

這個特殊版本的Dadabots已經在真正的死亡金屬樂隊Archspire上進行過訓練，而卡爾和祖科夫斯基之前曾在其他真人樂團中訓練神經網路，如Room For A Ghost、Meshuggah和Krallice。在過去，他們已經發表了使用演算法製作的免費專輯，但是擁有全年無休的演算法重金屬音樂直播是一種創新的發展。

卡爾和祖科夫斯基在2017年發表了一篇關於他們作品的摘要，表示目前自動播放大部分都是古典音樂，並且在很大程度上忽略了像死亡金屬這樣的冷門流派。這兩人在論文中表示，他們的目標是讓人工智慧的「唱出幽靈般的聲音，實現對音訊的真實再現。」

卡爾和祖科夫斯基表示他們期望將來能讓Dadabots頻道的主唱進行某種觀眾互動。但就目前而言能夠做到的互動就是讓觀看者聽它製作不間斷的死亡重金屬音樂，並與其他觀看YouTube直播的網友們一起評論。

值得討論的是，在單一人工智慧藝術家訓練並產出音樂的版權是一個棘手的問題，先前並無任何法律針對人工智慧的產物進行權利劃分。因此這樣的音樂並不代表以後會免費提供給使用者，除非在未來會有針對人工智慧產物進行更完善的修法動作。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》