親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
三星摺疊機出包
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

4千萬打趴韓國瑜？200萬獻金他都沒要 這祕辛讓韓黑傻眼

日皇明仁今退位／那年他對我駐日代表說的話 登日媒頭版

市場傳聞 再指亞馬遜準備推出更高音質的串流音樂服務

2019-04-30 08:43聯合新聞網 楊又肇

稍早如市場傳聞推出以廣告支撐運作成本的免費版Amazon Music之後，相關消息整進一步指出亞馬遜接下來準備推出比CD音質更高的串流音樂服務。

分享

依照Music Business Worldwide網站報導指稱，亞馬遜預計推出比CD音質更高的串流音樂服務，並且預期以每月15美元價格吸引追求更高音質表現的聆聽者使用，相比現行Amazon Music每月訂閱費用為4美元明顯增加不少。

目前市場已經有部分串流音樂服務已經開始提供高音質版本，讓使用者能享受更高音質的聆聽感受，例如Tidal、Deezer在內音樂服務都提供高音質串流音樂，同時每月訂閱費用也高達20美元，而Sony除了在日本市場推出Hi-Res高解析音質串流音樂服務，去年也開始進軍中國市場，目的便是鎖定偏好高解析音質音樂的聆聽需求，並且可透過對應Hi-Res高解析音質耳機、播放器等設備播放聆聽。

在Spotify的服務項目中，其實很早之前就已經包含可調整更高音質的選項，而蘋果的Apple Music一開始也提供最高音質位元率為256kbps，藉此滿足對於音質有一定要求的使用需求。

不過，一旦將串流音樂服務提升為更高音質表現的話，意味使用者也必須花費更大數據流量使用服務，但對於追求更高音質表現的音樂愛好者而言，應該不會算是太大投資金額。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

Google員工承諾保護彼此權益 避免遭受職場報復問題

2019-04-29 09:18

寵物頻道也瘋「知識型」 YouTube網紅新趨勢 家鼠也能當主角

2019-04-28 18:19

臉書出重手！嚴打心理測驗防用戶個資外洩

2019-04-26 11:10

賺錢不用出門！Google Jobs推出「在家工作」

2019-04-25 15:55

FB看過的貼文找不到？只需一個單字列出所有貼文

2019-04-24 17:08

93%民眾警覺資安隱私 近40%願出售部分資訊

2019-04-24 15:00

別再用這幾組密碼 調查：連續數字最容易被駭

2019-04-23 17:50

臉書培訓台灣人才 擴大支援廣告代理商

2019-04-23 16:54

Google搜尋新招！加上這個新指令 搜得更快更精準

2019-04-23 12:10

你的身體裡有設計魂嗎？Can’t Unsee測驗設計敏感度評分

2019-04-21 19:56

Facebook計畫打造全新數位助理服務 預計涵蓋旗下服務產品

2019-04-21 10:27

臉書：數百萬Instagram用戶密碼可被臉書員工搜到

2019-04-19 07:48

再爆爭議！臉書：3年來「無意間上傳」150萬用戶電郵個資

2019-04-18 17:05

年輕人愛用的「半括號」是什麼意思？幾個用法一次搞懂

2019-04-16 21:21

太神奇！這網站幫你把老舊黑白照片還原成彩色

2019-04-16 19:06

瀏覽器大屠殺！直擊Pwn2Own 駭進特斯拉競賽

2019-04-16 16:52

為什麼外媒說 YouTube的黃金時代已結束？

2019-04-15 15:52

迪士尼公布串流影片服務 Disney+ App 將於11月推出 每月 6.99美元

2019-04-15 08:01

原因不明！臉書、IG全球大當機

2019-04-14 19:02

迪士尼確認串流影音服務Disney+將於11/12上線、公布實際收費等細節

2019-04-13 18:33

YouTube將效仿Netflix 打造使用者可決定劇情走向的節目內容

2019-04-12 14:29

Windows限定！Chrome內建掃毒 一鍵快速掃描惡意軟體

2019-04-11 20:20

Facebook打擊假資訊再出招 動態消息加「信任指標」

2019-04-11 16:52

同學都不想寫作業 兩名14歲高中生癱瘓學校Wi-Fi網路一周

2019-04-11 15:37

Google Cloud加強Windows應用服務相容、簡化原生雲端應用內容建造難度

2019-04-11 06:23

圈粉開戰！LINE與Yahoo互尬戰略大解碼

2019-04-10 14:59

追趕亞馬遜與微軟 Google Cloud持續擁抱開放、擴展更多服務據點

2019-04-10 09:21

周興哲新歌MV以iPhone拍攝製作，導演認為有利於拍攝彈性、演員真實情感流露

2019-04-09 16:54

LINE擴大招募50位工程師 暑期實習0.3％錄取率

2019-04-09 15:18

從一千下修到四百個...打擊垃圾訊息 推特限制每日可追用戶數

2019-04-09 10:41

不用註冊的免費圖庫Picjumbo 高畫質下載可商業使用

2019-04-07 21:30

厭倦狂跳出「同意使用Cookie」？自動隱藏惱人通知

2019-04-06 21:31

相較改善不良影片氾濫問題 YouTube過去似乎更傾向「無視」

2019-04-06 09:15

思科最新報告：駭客組織在臉書兜售消費者個資

2019-04-06 09:08

微軟一手打造的人工智慧女子高中生「りんな」將透過日本avex音樂出道

2019-04-05 11:18

臉書又爆5.4億筆用戶個資外洩

2019-04-04 12:56

Peggo終止服務！5個YouTube轉檔下載替代方案

2019-04-03 21:48

何日君再來？Google+ 正式刪除所有個人帳戶

2019-04-03 20:56

臉書力挽用戶信任 目標今年出新功能推優質新聞

2019-04-02 15:00
看更多

熱門文章

好險不醜！第二代iPhone XR變雙鏡頭 今年可能推出

2019-04-29 19:15

2019年線上報稅系統教學 支援Windows、Mac免下載

2019-04-29 16:59

eSIM迎熱潮 電信業線上辦最快2小時開通

2019-04-29 13:07

簡單玩／精簡、強調各方面實用 同時維持質感設計的realme 3

2019-04-29 12:05

電競NB崛起 引爆2020年換機潮

2019-04-29 11:39

台灣之星eSIM線上申請最快2小時開通 限期優惠免設定費

2019-04-29 18:54

黑鯊手機2以代理形式登台 強調與遊戲業者持續合作遊戲體驗最佳化

2019-04-29 15:53

紅米預告搭載升降式視訊鏡頭新機 即將揭曉

2019-04-30 08:57

三星未來或許推出螢幕可從正面「延伸」到背面的手機

2019-04-30 08:44

Xbox One S全數位版 確定以新台幣7980元在台上市

2019-04-30 09:14

蘋果回應紐時報導有誤 指稱打壓相近功能app情況不存在

2019-04-30 09:08

原本Intel手機5G連網數據晶片負責人 加入蘋果

2019-04-30 08:42

市場傳聞 再指亞馬遜準備推出更高音質的串流音樂服務

2019-04-30 08:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top