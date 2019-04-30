市場傳聞 再指亞馬遜準備推出更高音質的串流音樂服務

2019-04-30 08:43 聯合新聞網 楊又肇



稍早如市場傳聞推出以廣告支撐運作成本的免費版Amazon Music之後，相關消息整進一步指出亞馬遜接下來準備推出比CD音質更高的串流音樂服務。

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依照Music Business Worldwide網站報導指稱，亞馬遜預計推出比CD音質更高的串流音樂服務，並且預期以每月15美元價格吸引追求更高音質表現的聆聽者使用，相比現行Amazon Music每月訂閱費用為4美元明顯增加不少。

目前市場已經有部分串流音樂服務已經開始提供高音質版本，讓使用者能享受更高音質的聆聽感受，例如Tidal、Deezer在內音樂服務都提供高音質串流音樂，同時每月訂閱費用也高達20美元，而Sony除了在日本市場推出Hi-Res高解析音質串流音樂服務，去年也開始進軍中國市場，目的便是鎖定偏好高解析音質音樂的聆聽需求，並且可透過對應Hi-Res高解析音質耳機、播放器等設備播放聆聽。

在Spotify的服務項目中，其實很早之前就已經包含可調整更高音質的選項，而蘋果的Apple Music一開始也提供最高音質位元率為256kbps，藉此滿足對於音質有一定要求的使用需求。

不過，一旦將串流音樂服務提升為更高音質表現的話，意味使用者也必須花費更大數據流量使用服務，但對於追求更高音質表現的音樂愛好者而言，應該不會算是太大投資金額。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》