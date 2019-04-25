賺錢不用出門！Google Jobs推出「在家工作」

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在台上線不久的Google Jobs你用過了嗎？雖然美國早在2017年就已經推出，但台灣是在今年3月底才與1111與104人力銀行合作並提供服務。使用者能夠直接在Google上搜尋工作，不用持續前往不同的求職網站，除能夠減少時間成本外，訊息也較為統一。

而Google Jobs現在推出了新的搜尋地點選項「在家工作」，讓求職者能夠更方便找到適合自己的職缺。對於某些特定族群來說算是一大福音，例如去年很夯的斜槓族群或在家接案的族群…等等。

在正常情形下，若是使用求職網站來進行在家工作的搜尋，通常都會出現一堆類似詐騙的低品質工作甚至是潛在的惡意網站。不過若是以Google設置在家工作的方式進行搜尋能夠避免這些問題。Google表示，許多工作列表網站，包括Working Nomads、We Work Remotely和ZipRecruiter已經支援此功能。為了過濾這些工作，Google會將大多數求職網站的商家訊息推送到Google Jobs裡面進行標記。

「透過大量用戶研究，我們了解到大多數遠程或在家辦公都沒有明確標註。」Google產品經理Jennifer Su在稍早的公告中寫道：「許多使用者告訴我們，當他們將『在家工作』或相關需求輸入並搜尋時，並沒有得到相對應的回饋。期望透過這樣的功能，為了求職者提供更多的遠端工作（在家辦公）機會。」

Google Jobs目前已經透過地點、張貼日期、類型以及雇主來作為分類的選項，而這次在地點的部分新增了在家工作的選項相信對於一部份的求職者來說是頗具意義的。但很可惜的是，在家工作這個選項目前還未在台灣推出，何時會上線也是值得觀察。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》