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這APP被發現Wi-Fi密碼沒加密 你家密碼恐被看光光！

2019-04-24 21:31聯合新聞網 T客邦

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國外媒體TechCrunch 報導，合法上架Google Play商店的Wi-Fi熱點搜尋AppWiFi Finder」，儲存了超過200萬個未加密的Wi-Fi密碼，而且有不少為私人熱點，形成巨大資安風險，使用者應該考慮立即移除該程式。

「WiFi Finder」是個用來尋找使用者周遭Wi-Fi熱點的Android App，如果使用者夠大氣，也可以將私人的Wi-Fi熱點密碼上傳，供他人進行網路存取。不過「WiFi Finder」聲稱使用者的密碼都有加密保護，所以不用擔心別人知道你的密碼內容。

雖然對於沒有網路吃到飽的人而言，本著共享互助的想法，本來App的立意十分良好。但「WiFi Finder」卻因為沒有將「公共熱點」和「私人熱點」進行區分，甚至被發現他們其實是直接用明文將Wi-Fi熱點的密碼，儲存於未加密的資料庫中，頓時讓該App蒐集的200萬個公共／私人Wi-Fi網路，暴露在資安風險之中。

▲ 熱點搜尋App「WiFi Finder」

TechCrunch指出，GDI基金會安全研究員Sanyam Jain，在網路上找到了「WiFi Finder」未經加密儲存的 Wi-Fi密碼資料庫，其內容包含了熱點名稱（SSID）、精確的地理位置，以及用明文儲存的密碼和其他數據。

Sanyam Jain花費約兩周的時間，試圖聯絡疑似來自中國的「WiFi Finder」開發者「Proofusion」，但卻沒有獲得任何回應，最後只能直接請雲端主機託管商 DigitalOcean 將該資料庫從網路上離線。

雖然該 App 開發人員於商店頁面聲稱，「WiFi Finder」僅提供來自公共熱點的Wi-Fi密碼，但從曝光的資料庫中，不難發現有許多Wi-Fi熱點的地理位置，定位於人口稠密的住宅區，這表示該資料庫內也蒐集了大量私人的熱點資訊，而且沒有獲得妥善區分與加密。

即便這些未加密的Wi-Fi相關資訊，無法與熱點擁有者的更多私人訊息互相連結，但大部分使用者，其實都輕忽私人Wi-Fi熱點資訊遭洩漏，可能帶來的資安風險。

舉例來說，如果是個有心的攻擊者，即可透過資料庫中，由Wi-Fi所提供的精確地理位置，針對某個家庭的特定網路進行攻擊，達成攔截未加密資訊、建立殭屍網路跳板、植入DNS汙染，甚至駭入連上該Wi-Fi的物聯網設備等，一連串為所欲為的攻擊行為。

如果你有在使用「WiFi Finder」這套 App，或許你該考慮將其立刻移除。

來源：TechCrunch

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

資安WiFi

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