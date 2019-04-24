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FB看過的貼文找不到？只需一個單字列出所有貼文

2019-04-24 17:08莊翔婷

社群軟體臉書（Facebook）。 歐新社
社群軟體臉書（Facebook）。 歐新社
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瀏覽Facebook時常會發生一個令人頭痛的狀況，原本想繼續看的貼文卻因為一時手滑或去做其他事就不見了，其實有簡單的方法能把那些錯過的它找回來。

相信有不少民眾每天在Facebook上花費很多時間，除了關心周遭親友狀態外，也能增廣見聞與打發時間，然而有很多時候一不小心貼文就消失，來不及保存的狀態下偶爾會令人覺得懊悔，其實Facebook都有透過演算法將你看過的貼文都記錄下來。

以後如果再錯過有興趣的貼文，只要在Facebook的網址後面加上「seen」就能找到了，不僅會把看過的記錄下來，還會將系統自動認定有看過的也保存，這個功能叫做「你看過的貼文」，非常輕易就能找回正在瀏覽的貼文。它是由系統判斷使用者閱讀過的貼文來做紀錄，包括瀏覽過的照片、留言、按讚等，有實際接觸的文章都會被歸類在這項功能，其中一部份僅有閱讀甚至停留過，沒有任何互動的貼文，也會被系統自動認定為看過的，因此準確率不是百分之百。

雖然不停被爆出洩漏用戶個資的問題，Facebook仍為民眾喜愛的社群網站，但是瀏覽過的紀錄這麼容易就被保存下來，其實是憂喜參半，畢竟有許多是非常私人的，民眾在使用時還是要多加留意。

你看過的貼文

首頁網址：https://www.facebook.com/

紀錄網址：https://www.facebook.com/seen

Facebook演算法臉書

莊翔婷

聯合新聞網數位特約作者。

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